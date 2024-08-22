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22/08/2024

MIRROR成員Stanley生日！姜濤Po壽星底褲相賀壽！Alina與女友食車仔麵貼地慶祝

#娛樂 #組合 #王智德 #MIRROR #晴報文章 #姜濤 #邱士縉 #呂爵安 #李炘頤 #李駿傑 #港聞娛樂 #影視娛樂
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　　MIRROR成員「大表哥」邱士縉（Stanley）前日34歲生日，除了獲粉絲舉行派對慶祝外，隊友亦依足「傳統」po黑圖賀壽。當中，隊友姜濤的大表哥黑圖「攻擊性」最強，竟然分享了壽星仔著底褲相，亦證明二人感情好得po底底照也沒問題。

 

　　身形大隻的Stanley曾在演唱會上大曬靚body，前日生日的他獲好兄弟們在網上祝賀。隊友中以李駿傑（Jeremy）最厚道，分享一段Stanley在台上綵排的短片，連Stanley都忍不住笑說：「做咩珍藏一條咁型嘅片？」而王智德（Alton）發揮藝術天份，畫了代表Stanley的巨龍畫作。

 

 

　　至於呂爵安（Edan）首先分享二人的陳年舊照，但原來好戲在後頭，分享了一張Stanley素顏超高清低炒瞓覺相，不但鼻窿盡現人前，連面上毛孔都清晰可見，相當「赤裸」。無力還擊的Stanley說：「＿＿仔！唔唱生日歌不特止，仲要放我黑圖！你小心，君子報仇10年未晚。」他又向網民求救：「本人在此誠徵@edanlui終極黑圖一張！拜託四方好友幫助勝出者會得到壽星仔生日願望一個~」結果大量Edan超級黑圖湧現，令Edan搞笑道歉。

 

 

　　最意想不到的是姜濤，他竟然上載一張Stanley換衫時，下身只穿平腳內褲的終極黑圖！相中Stanley勁風騷自摸屁股，屁股線條亦無遮無掩。Stanley即回應：「其實你知唔知咩叫遮住？」原來姜濤po相前曾詢問Stanley，當時Stanley回答：「你搵啲嘢遮下擋下好喎，唔好咁赤裸。」結果姜濤只用心心圖案遮住小腿腳毛！連Stanley女友李炘頤（Alina）亦加入黑圖行列，上載男友瞓覺時擘開口呼吸的片段取笑；而昨晚Stanley與Alina貼地慶祝生日，先去深水埗食二人最愛的車仔麵，再去九龍城買著名的潮州糖水，回一邊睇Netflix一邊慢慢歎，平凡又浪漫。

 

 

　　另外，Stanley日前與200名幸運Team Stanley（TS）提早慶生，席間有粉絲提出尖銳問題，問他何時與Alina拉埋天窗，他大方回答:「我諗過多一陣，出年都未住，但我哋都係向住呢個目標進發嘅，都多謝大家祝福我。」他透露正拍劇集和電影，希望做好每件作品給大家。他亦在IG發表生日感言：「生日很快樂，滿滿的愛我說，我很怕望向人群之中。你們說，請你好好看著我多謝你們拉番我出嚟，俾信心我，告訴我可以的。上年mirror time，我給自己2-3分。今年到現在，我會給自己7-8分，我相信雨過後會天晴，努力會有回報 我知媽媽在上天同大家一齊愛護著我」

轉載自: 晴報

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