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22/08/2024

許光漢被爆低調入伍服兵役明年回歸！主演《想見你》成功打入日韓市場爆紅

#娛樂 #晴報文章 #Netflix #許光漢 #港聞娛樂 #影視娛樂
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　　台灣藝人許光漢昨日缺席Netflix劇集《正港分局》記者會，當晚就被網友爆料指在台灣軍訓中心目睹了他剃平頭準備入伍當兵，消息非常突然，令不少粉絲都大表震驚。昨日許光漢的經理人證實消息，透露許光漢正式入伍，預計明年回歸。

 

 

　　今年33歲的許光漢前晚開始被不少網友出Po爆料，指服兵役完畢離開時竟然遇到許光漢，一向外表靚仔的許光漢乾脆剃平頭，不過明星光環仍然被認出來，有人表示在台中的成功嶺營區遇到他，更被下令不可以要求許光漢拎簽名、影相或者摸頭。據台灣報道指，替代役基礎訓練第258梯次，訂於今年8月20日入營，許光漢需要在成功嶺新訓21日，並按照規定須服1年兵役。

 

 

　　許光漢經紀人回應「感謝大家關心，光漢目前正入伍服役中，懇請給予空間，也一起期待明年回歸後，能夠帶給我們更多美好的作品。」經紀人也強調希望能給予隱私，「不好意思，其他細節我們就不多作回覆了，團體生活也怕影響到其他人，謝謝大家。」

 

　　許光漢自細鍾意表演唱歌，後來透過做模特兒入行，拍過不少電視劇及電影，直至2019年他在電視劇《想見你》中分飾王詮勝及李子維，以層次多變的演技和形象於亞洲擴展知名度，並入圍第55屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，該劇在韓國、日本播出後反響熱烈，他也在當地收穫人氣。近日，許光漢人氣越來越旺，經常獲邀出席國際品牌活動，近來獲邀首次接拍Disney+韓劇《無路可走：輪盤賭》（No Way Out），繼續瘋狂「圈粉」，加上幾套台灣電影都成功票房保證，絕對是相當成功。


轉載自: 晴報

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