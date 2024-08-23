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23/08/2024

TVB《法證先鋒6倖存者的救贖》字幕嚴重出錯！4分鐘足足有10個錯字？心臟病變「心髒病」、瘀青成「淤青」

#娛樂 #TVB #電視劇 #法證先鋒 #晴報文章 #港聞娛樂 #影視娛樂
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　　《法證先鋒6倖存者的救贖》昨晚一集盧永耀（許俊豪飾）在警方上門查問時，驚現死於泳池當中，期間法醫Dr. Fan（蔡潔飾）為其屍體解剖，而高級化驗師陶兆銘（林盛斌飾）則以實驗來解究他的死因。不過有網友發現短短4分鐘劇情內，字幕就出現「錯別字」至少10次，情況非常嚴重。

 

 

　　《法證先鋒6倖存者的救贖》繼續是TVB跟內地合作的合拍片，除了在內地、日本等不同地方取景之外，當中有不少非主線演員都是內地演員，不排除後期製作的部分都在內地進行。劇中死者初步死因是心臟病，不過經解剖和化驗實驗後，發現這次是謀殺並不是意外，陶總這次的推測成功，有賴於編劇朋友，不少網友睇到這集，都笑言林盛斌的角色終於發揮作用，而不是老是管錢。不過在短短4分鐘的劇情中，字幕竟然出現嚴重錯誤，將「心臟病」誤打成為「心髒病」，而且出現過三次，加上四次將「瘀青」打成「淤青」，實在太奇怪，由於心臟病的簡體字「脏」可以是「臟」亦可以是「髒」，所以思疑是劇組過份依賴AI翻譯，而未有任何審查導致「出事」。

 

 

　　除了這兩個字外，字幕還出現「掙扎紮」（掙扎）和「賣兇殺人」（應為：買兇殺人）的錯字，是否預算都放在演員身上而忽略了後期製作的心思？

 

轉載自: 晴報

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