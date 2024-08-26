  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

26/08/2024

巴黎奧運 | 全紅嬋孝順買最新手機送媽媽！睇《刺蝟》首映讚王俊凱比黄子韜靚仔：對不起韜哥

#影視娛樂 #港聞娛樂 #全紅嬋 #奧運會 #演員 #黃子韜 #晴報文章 #習近平 #娛樂 #運動員 #番禺
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　巴黎奧運中獲得兩面金牌的中國跳水隊代表全紅嬋，由於人氣旺盛，早前難得獲安排飛到廣州但仍然未有機會跟家人見面，她就已經要返北京。事關全紅嬋跟一眾奧運代表隊的成員一齊現身天安門，出席表彰大會。當日，所有奧運代表隊的成員都穿上整齊的隊服，戴上得獎獎牌，跟國家領導人見面。其中大合照時，全紅嬋獲安排企C位，又跟習近平等人握手。

 

　　全紅嬋獲安排站在「C位」，身旁的是乒乓球「大師兄」馬龍及兩面奧運射擊金牌的中國新「槍王」盛李豪，兩人身材高大，令全紅嬋站在中間形成一個「凹」字，連全紅嬋夜晚睇電視轉播當時畫面時都忍不住說：「我怎麼這麼矮呀？」非常可愛。全紅嬋跟陳藝文、謝思埸、梁偉鏗等25名廣東運動員獲得國家記大功，相當高榮譽。

 

 

　　回到北京之後，全紅嬋難得未開始重投訓練，不忘出席活動輕鬆一下，日前她出席《刺蝟》電影首映活動，電影的主角葛優和王俊凱見面，全紅嬋都有在微博分享跟兩人的合照。不過原來她私底下跟兩位演員的互動非常搞笑，網友更形容這次對話短短四句說話，就已經夠震撼。先是葛優向全紅嬋要簽名，隨後王俊凱打算舉手機跟全紅嬋自拍留念，沒想到全紅嬋說：「你拍得好看不啊？」王俊凱即時嚇一嚇，將電話遞給全紅嬋由她影話：「要不你來掌鏡，我拍得確實不好看，我很隨意的。」隨後，全紅嬋接過電話，一邊影一邊笑言：「也是有幸摸到你手機囉！賞你啦！記得發我！」隨後，活動花絮片低調訪問金紅嬋，問到王俊凱靚唔靚仔，全紅嬋細細聲答：「帥，他比黄子韜帥一點，不好意思韜哥，背叛你幾秒鐘。」事關全紅嬋一直視黃子韜為偶像，臨出發奧運會前，黃子韜更特別拍短片為她打氣加油！

 

 

　　全紅嬋除了睇戲和玩貓狗外，當然不會忘記家人，早前有網友拍到全紅嬋買手機，該店主爆料指：「就是我就是番禺萬達的蘋果店也是他的銷售員，他是送給她媽媽的，所以大家也不要說甚麼華為蘋果了，各有所愛。」、「她說送媽媽的拿個大內存的。（最大儲存空間）」、「看來要回村了」、「不懂進來就問我甚麼最好的買給媽媽，我就一開始挺眼熟一說話我就知道誰了哈哈哈！」網友們都紛紛大讚全紅嬋孝順：「全世界最棒的小女孩！」、「怎麼樣才能擁有全紅嬋這樣的女兒」等等。

 

轉載自: 晴報

【慎防受騙】偽冒《經濟通》投資群組頻現，切勿誤信騙徒，如有疑問，請循官方渠道查詢► 了解詳情

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#影視娛樂 #港聞娛樂 #全紅嬋 #奧運會 #演員 #黃子韜 #晴報文章 #習近平 #娛樂 #運動員 #番禺
更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

FX MONDAY｜美國轉趨減息，日本利率續升，息差快速收縮...

26/08/2024 14:05

貨幣攻略

千軍易得一將難求，港如何搶人才？

23/08/2024 07:45

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk