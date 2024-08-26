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26/08/2024

射鵰英雄傳之鐵血丹心 | 孟子義演梅超風成敗筆？黃文慧當年最入型入格！網民望重播黃日華翁美玲版本

#翁美玲 #曾江 #娛樂 #射鵰英雄傳 #演員 #電視台 #黃日華 #麥翠嫻 #黃文慧 #苗僑偉 #影視娛樂
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　　武俠小說作品《射鵰英雄傳》，都經常被拍成電影或電視劇，大受歡迎，在不同年代都有人取材拍攝，不少有份拍的藝人都被受讚賞。最近無線播出內地劇集《射鵰英雄傳之鐵血丹心》，選角及造型都表達不到原本小說作品的人物性格，令金庸迷感失望。

 

　　巴黎奧運後，無線緊接播出內地劇集《射鵰英雄傳之鐵血丹心》，演員陣容有此沙、包上恩、王弘毅、黃羿、周一圍、高偉光、何潤東、明道、孟子義等。當中，孟子義今次飾演梅超風，但在2017年版本她飾演穆念慈，李一桐飾演黃蓉。

 

　　主角郭靖由此沙飾演，而女主角黃蓉則由包上恩負責演出，靚仔靚女做主角一定最穩陣，不過其他重要角色，卻令人大感失望。由於此劇著重造型上較亮麗，而未能完全表達真正小說中的角色。當中孟子義飾演角色陰險的梅超風，化得一臉靚妝。由於梅超風被江南七怪的老大刺割眼睛，劇組只把孟子義雙眼化紅交代。她跟敵人對打時，還眼仔碌碌啤實對方，完全交代不到雙目失明的狀態。

 

　　以往梅超風一角，香港有不少女藝人曾經飾演，她們的演技以及造型配合，都使觀眾看到後，都感覺得角色的威力，兼且會生畏。演得最入型入格，必定是資深演員黃文慧，她在1983年曾飾演這劇；無線在1994年再翻拍這劇，則由麥翠嫻飾演，同樣大受好評。至於周一圍做桃花島島主黃藥師都不及以往由曾江、苗僑偉飾演的版本，有網民更留言，「苗僑偉做黃藥師好睇」。

 

　　劇集播出兩星期，未能討好網民，不少網民都彈角色未夠完美，有人留言，「識睇當然是83年《射鵰》，Class 最強勁，至好睇。」這劇當時由黃日華飾演郭靖、翁美玲飾演黃蓉、桃花島島主黃藥師則由曾江飾演。由於這套劇出盡好演技演員，所以網民留言，「播番以前嗰啲可能重好睇」、「如果喺翡翠台黃金時段重播黃日華、翁美玲版本，我肯定收視一定爆燈」。

 

下周一開始劇情：

 

第十一集（08／26）

 

　　楊康因養育之恩放完顏洪烈離開，黃蓉與郭靖趕到時已不見其蹤影，卻意外發現被關在棺材裏的穆念慈。楊康無意中聽到黃蓉說自己放不下小王爺的身分，便帶著穆念慈不辭而別。郭靖到客棧找拖雷時，受託照顧患病的華箏。

 

第十二集（08／27）

 

　　楊康和穆念慈為了賺取回家盤纏，在街頭賣藝，官差故意為難，楊康氣怒之下打傷他們；郭靖到桃花島找黃蓉時遇上周伯通，周伯通想讓郭靖陪他拆招解悶；眼見郭靖執意尋找黃蓉，周伯通建議郭靖找師父洪七公來給自己撐腰。

 

第十三集（08／28）

 

　　郭靖替被蛇咬傷的周伯通吸毒，周伯通堅持與他結拜。周伯通發現郭靖竟有《九陰真經》下卷，便騙他學了起來。歐陽鋒替歐陽克來桃花島提親，黃蓉想跟郭靖離島，被歐陽克糾纏，洪七公踏浪而來，也替郭靖來求親。

 

第十四集（08／29）

 

　　郭靖被歐陽克偷襲，為救黃蓉而受傷，黃藥師考驗郭靖和歐陽克，到第三道試題，郭靖方知周伯通教他的是《九陰真經》，周伯通想幫郭靖而毀掉《九陰真經》卻適得其反，黃蓉婚配一事作罷，她知道郭靖的船有問題便追上去…

 

轉載自: 晴報

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