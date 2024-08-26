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26/08/2024

《美麗40路》40名參賽者曝光！《中年好聲音》100強 、《愛回家》人妻、Demo歌手都參加？

#ViuTV #中年好聲音 #娛樂 #美麗40路 #香港小姐 #晴報文章 #電視劇 #演員 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　ViuTV舉辦的全新選美節目《美麗40路》將於9月2日開始星期一至五每晚播出，播到9月20日，跟TVB的《2024香港小姐競選》9月15日的決賽差不多日子，不一樣的是今次ViuTV將選美的年齡層提高至年齡35到50歲嘅女性參加選美，40名中年參賽者名單曝光，位位都又靚又保養得好好，跟以往的選美佳麗無異，非常厲害，當中見到不少熟悉的面孔。

 

 

　　《美麗40路》快將播出，節目由陳俞希、劉明軒、孫慧雪同黃心美四位靚女一齊主持，40位參賽者的個人資料在ViuTV的IG及Facebook都陸續曝光，質素相當高，部分更提供由細到大的成長照片，睇住各人的成長變化。當中，有不少熟悉的面孔，包括演員、歌手等等，其中11號林慧倩曾經參加2011年度香港小姐競選中晉身最後六強，先後參與多部電影拍攝，當中《擊鬥女神 MMA diva》最深入民心；19號陳雅慧身材大好，以演員身分客串TVB劇集《再見枕邊人》及《廉政行動2022》; 37號趙芮嵐曾經是《中年好聲音2》參賽者100強，先後育有三名子女，仍然Fit到爆；27號張凱莎（Belle）空姐轉職做模特兒，34歲時參選過《最後一屆口罩小姐選舉》；2號文炎君（Bonnie）是歌手擁有派台歌《根生向水》兼KOL，現時已婚；7號吳寳儀（Polly）做模特兒和演員，現時是Demo歌手；12號鄧祖欣（Pam Pam）有四分一沙地阿拉伯血統，畢業後成為大狀，做過ViuTV多個節目的主持和嘉賓；17號黃捷穎「文武雙全」，既是國家二級運動員七項全能運動員，亦是亞洲著名插畫師。

 

 

　　另外，5號鄭紫筠熟口熟面，原來是《愛回家之開心速遞》中飾演英進的演員招浩明的新婚太太，亦是《寵愛Pet Pet》狗明星Romeo的媽媽，去年招浩明跟拍拖8年的鄭紫筠拉埋天窗，沒想到她是人妻身分挑戰幕前，更跟老公打對台。招浩明接受本網電話訪問，他表示原來是他慫恿太太去參加，「佢一開頭以為我講笑冇理我，但之後我幫佢填埋報名表，就喺咁佢參選咗《美麗40路》。我覺得佢係一個有智慧同有閱歷嘅人，雖然佢年齡方面算係比較細嘅一個，但係我覺得佢過去嘅經歷帶俾佢好多唔同嘅人生經驗同睇法，我諗呢啲都係佢可能比較優勝嘅地方，而且今次選美真人騷著重參加者喺智慧、閱歷、氣質方面嘅內在美，所以我好鼓勵佢去嘗試一下。」

 

 

　　提到太太沒有幕前的經驗，招浩明表示會向她提點意見，「佢之前對幕前嘅經驗可以話喺零，今次參加呢個選美真人騷對佢嚟講應該係一個幾大嘅挑戰。初選期間，我幫佢準備咗一套完整嘅讀心魔術，嗰一次表演都好surprise到我，因為佢演繹出嚟嘅效果有佢自己嘅風格，而且反應不錯。每次出鏡之前，我都提醒佢最緊要係自信同埋笑容，雖然我都俾咗啲意見要點樣多望鏡頭，不過我覺得最緊要嘅係支持同鼓勵，俾多啲信心佢。（擔唔擔心太太要著泳裝睇蝕晒？）應該唔會，因為佢未識游水，可能水泡會比較適合佢。」

 

轉載自: 晴報

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