東張西望 | 87歲資深藝人余慕蓮將物業捐予東華！近年大病望能在睡夢中離世！好友米雪代完成最後心願

現年87歲的資深藝人余慕蓮（魚毛），近年患上肺纖維化的她，身體狀況大不如前。TVB節目《東張西望》預告播出余慕蓮捐財產，並透露最後心願。

余慕蓮近年身體欠佳，除了患肺纖維化，更驗出患罕見的血液炎，幸好大步檻過。大病過後，余慕蓮目前每月花費1.7萬元試新藥，她亦雙腿無力，要靠助行架或輪椅幫助外出，日常生活亦要依靠外傭照顧。

不過，余慕蓮病情起伏不定，《東張》播出預告，只見她在米雪及安德尊陪伴下接受訪問，豁達表示：「每個人都會死，我希望死嘅時候係瞓瞓下覺去咗。」

訪問當日余慕蓮穿上粉紅色外套，略施脂粉，雖然身形消瘦，但尚算精神，她在米雪攙扶下前往東華三院，在眾人見證下立遺囑，並將自己的物業捐贈到東華三院。片中所見，余慕蓮接受東華三院的感謝狀時面露微笑，似是完成了自己的心願而感到滿足，她更說：「安樂晒！」

膝下無兒的余慕蓮，對生死看得開，認為大病後「每次瞓醒都賺咗一日」，去年接受訪問時，亦表示希望死後採用綠色殯葬，並捐出財產作慈善用途：「我無親人，綠色殯葬好簡單，化灰之後掉落花園，如果有家人就話有人嚟拜你啫，既然我冇人嚟拜，咁就一切從簡。簡單方便，唔會煩到人。因為整個墳墓好嘥錢，倒不如慳啲錢做善事好過。」而上月余慕蓮生日前，已跟律師辦妥遺產安排，希望百年歸老後將住所捐到東華，至於現金亦將交由好友米雪代為安排，捐到慈善機構。