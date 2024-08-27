  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

27/08/2024

中年好聲音 | 龍婷首次亮相回應「Hello Kiss」事件！收起笑容拒絕回應婚姻狀況！力撐支嚳儀非金手指

#中年好聲音 #晴報文章 #龍婷 #娛樂 #歌手 #支嚳儀 #TVB #曹敏寶 #周吉佩 #結婚 #出軌 #婚外情 #港聞娛樂 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　《中年好聲音》今年屢傳負面新聞，繼參賽者曹敏寶和梁浩銓傳緋聞後，龍婷被拍到跟已婚的演唱會製作人丘亞葵車廂接吻的照片，隨即遭TVB掉入雪櫃，連大型慈善騷《星光熠熠耀保良》都被飛出。事隔個半月，TVB火速解凍龍婷，龍婷前晚現身電視城為《中年好聲音3》錄影，以師姐身分探班，首度亮相兼開腔回應事件。

 

 

　　龍婷上月被拍到跟已婚演唱會製作人丘亞葵頻頻見面，更被拍到兩人親密行為，又拍屁股又錫錫，事後丘亞葵稱只是「Hello Kiss」，而TVB代表龍婷澄清稱只是角度問題，將一切傳聞否認，不過龍婷的工作即時被停，直至前日終於公開亮相。龍婷聯同支嚳儀及周吉佩接受《TVB無綫娛樂新聞報道》王鎮泉的訪問，龍婷將她的招牌笑容全程收起，神情落寞，回應問題時都似乎有備而來，不停狂Loop同一堆答案。被問到桃色新聞的影響，她說：「影響都大，不過件事我哋始終都係工作聯絡關係，而且都唔係事實，件事過咗去，唔想再提，我都唔想打攪任何人。學識再熟嘅朋友都要保持距離，（同丘亞葵聯絡？）都冇乜需要聯絡。」龍婷表示自己心情難免受影響，「我同自己講要撐住，唔好唔開心，唔可以唔食飯同瞓唔著，（瞓唔著？）又冇喎，點都要過嘅，我同自己講嚟香港七年，努力咁耐，相信呢一條路行來好多朋友見證住，我會努力再出發。嚟緊聽公司安排，多謝公司支持同諒解，屋企人支持我！」

 

 

　　早前有自稱是龍婷鄰居大爆她有老公以及有小朋友，她繼續拒絕透露：「我2017年出嚟唱歌畀大家聽，一直都冇講屋企嘅事，以後都唔會講。」至於《中年好聲音》的連環負面新聞，龍婷表示不相信支嚳儀會如傳聞中是「金手指」篤背脊，事關大家都工作忙碌，根本沒時間去做這種事，大家都是好朋友關係。

 

　　支嚳儀坦言人生首次遇上這種無辜的指控，幸好在《中年好聲音》群組中得到大家支持和信任。而她雖然無辜中箭，但仍然保持樂觀專業，除了繼續主持《我推的野男LIVE》，亦好好兼顧她的家庭和事業，近日她帶囝囝去海灘玩，寓親子於散心，穿上Deep V的連身泳衣，大曬S形Fit爆身材，果然係辣媽！

 

轉載自: 晴報

【你點睇】教育局最新初中教材提出應堅拒婚前性行為，你認為教材內容是否不合時宜？► 立即投票

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#中年好聲音 #晴報文章 #龍婷 #娛樂 #歌手 #支嚳儀 #TVB #曹敏寶 #周吉佩 #結婚 #出軌 #婚外情 #港聞娛樂 #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

「奇葩政客」為美國大選添變數

27/08/2024 12:59

大國博弈

FX MONDAY｜美國轉趨減息，日本利率續升，息差快速收縮...

26/08/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk