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27/08/2024

《愛回家》送水輝許家傑現身美食博覽！榮升老闆賣貓山王榴槤月餅！不少藝人好友捧場

#許家傑 #晴報文章 #榴槤 #娛樂 #演員 #月餅 #影視娛樂
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Text: 撰文：娛樂組

　　《愛回家之開心速遞》劇中飾演送水輝一角的許家傑，一向形象健康，獲得不少廣告商的青睞，不時獲邀請出席宣傳活動。日前灣仔舉行的美食博覽上，許家傑被網友「野生捕獲」，還以為他為品牌宣傳，原來他榮升老闆，落力Sell代理的貓山王月餅，親力親為。

 

 

　　許家傑接受本網電話訪問，他承認今次是老闆身分，因成功代理一款貓山王榴槤月餅，希望將美食帶來香港，帶給身邊的親朋好友。他表示：「賣月餅其實係機緣巧合，自己一直都想嘗試唔同範疇嘅嘢，咁我自己鍾意食榴槤，咁啱朋友介紹有個100%貓山王榴槤月餅，我試過好好食，想開心share畀大家。」他表示今次不是首次做生意，因為會計出身，覺得搞生意都幾好玩，又可以賺取經驗，「其實入TVB之後，我都做過兩次生意，一次同阿感黎國輝代理一個台灣服裝牌子，另外一次係同大隻仔溫家偉喺旺角賣雪糕。對演員嚟講，有額外收入當然好，賺錢之餘亦真係有興趣咩都試試。除咗月餅小生意外，上年同今年我都分別讀咗健身教練同長跑教練牌，增值一下自己。」

 

 

　　家傑分享原來有不少藝人好友在美食博覽都有捧場，而他亦準備不少月餅送給前輩和《愛回家》的友好，「今次搞小生意最大得著係感受到好多朋友好錫我，當我話畀大家知代理月餅，大家鍾意食就幾盒、幾盒咁訂，生意係其次，將好產品拎返嚟，而大家對我好信任，真係好開心！」

 

 

轉載自: 晴報

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