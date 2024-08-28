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28/08/2024

洪欣拍廣告親身演繹「我真係恭喜你」金句！抽水90年代經典電話錄音

#晴報文章 #洪欣 #網絡熱話 #娛樂 #頭髮護理 #廣告 #演員 #影視娛樂
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　　多年來網上流傳一段男女對話的電話錄音，當中一句「我真係恭喜你呀」成為本地網絡經典金句，而因錄音曾提及女星洪欣的名字，令她亦牽涉其中。洪欣最近接拍廣告，竟然親身演繹「恭喜你」金句，相當玩得！

 

　　有指這段電話錄音是90年代被偷錄，當中一對男女正講電話，一把女聲不停向話筒另一端的男子表達不滿，她語帶諷刺說：「我真係恭喜你呀」、「快啲捧紅佢」，又夾雜粗口說：「簽咗個洪欣咁蠢嘅X女人返去」等等，成為網民常用金句。曾有網民將洪欣的《原振俠》拍檔、大美人李嘉欣的賀年照片配上「我真係恭喜你呀」金句，惡搞成meme。

 

 

　　現年53歲的洪欣，因保養得宜，獲讚是圈中美魔女。洪欣最近接拍活髮廣告，竟然大玩自抽，廣告片以「洪欣首度回應：你恭喜我？我真係恭喜你呀…！」為題，並在簡介中寫道：「俾（被）人恭喜咗咁多年，洪欣首度恭喜返大家，究竟有乜野咁值得恭喜？」洪欣在廣告中重覆幾次「恭喜」，例如：「用錯頭髮護理產品，我真係唔知恭唔恭喜你」、「先至係真正值得恭喜」等，擺明向該經其電話錄音「致敬」。

 

 

　　洪欣在廣告片中的狀態保持甚佳，一頭濃密長髮，表情多多又自然，穿上露膊上衣及短褲的她大曬纖瘦身材，令人羨慕。

 

轉載自: 晴報

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