徐濠縈IG踢爆囡囡戀情！19歲康堤亭亭玉立和日籍男模Sweet到爆！今次網友比陳奕迅更緊張？

陳奕迅（Eason）自從下巴受傷的情況好轉之後，繼續投入世界巡迴演唱會的工作，而太太徐濠縈都趁暑假跟愛女陳康堤（包包）出埠旅行歎世界，近日阿徐同包包飛日本吃喝玩樂，不過一向患「分享症」的阿徐IG曬行程期間，拍攝愛女跟另一高大男生的背面，沒想到原來阿徐意外踢爆囡囡的戀情，對方正是一位日籍男模特兒，分享不少跟包包的甜蜜照。

一向有潮流觸角的阿徐連日來都在IG分享在日本的行程及OOTD，不過有眼利的傳媒就發現日前其中一張相，正是包包跟男朋友行街的合照，阿徐在兩人背後偷拍他們，雖然包包跟男朋友未有拖手，甚至行得離行離列，不過仍然感受到阿徐有種「老懷安慰」的感覺。雖然阿徐沒有Tag男方，不過網友們火速就已經「起底」。

原來康堤男朋友是一名日本混血男模，名為「Shou Honda」，除了擁有混血靚仔俊俏樣及高大身材之餘，更是一名滑雪高手，跟徐濠縈一家算是志趣相投。兩日前，Shou Honda分享跟康堤現身沙灘睇日落的靚相，又有出席戶外音樂節，非常愛熱鬧，Shou Honda都有跟徐濠縈合照留念。Shou Honda今年5月初曾經跟陳康堤同框合照，據悉，當時兩人同去某日本旅遊勝地滑雪，更在雪地裡看煙火，兩人狀甚親密。而他早前亦曾來到香港旅遊，當時他搞笑分享與陳康堤街頭打鬧的影片，Sweet到爆。

陳奕迅一向視康堤如珠如寶，康堤出世不久就已經為她唱《大個女》一曲，又將女兒的可愛照片做唱片封套。康堤今年10月將滿20歲，現時長得亭亭玉立，比以前大方面對公眾，不再收收埋埋，不時會陪媽咪一齊睇爸爸的演唱會，早前都有為爸爸新歌獻聲，愈來愈多參與音樂的作品。康堤早年曾傳跟模特兒Pete拍拖，不過父母都未有多作回應，今次又再次跟模特兒拍拖，實在有品味！今次網友們比陳奕迅和徐濠縈還要緊張，紛紛走到Shou Honda的IG留言，叫小子好好對待包包，認真搞笑！





