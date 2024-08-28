陳曉華朱敏瀚被傳同居兼年底結婚！疑老友陳瀅「助攻」撮合？

朱敏瀚跟前華姐冠軍余思霆拍拖三年多，二人在疫情聚少離多，2022年宣布分手，男方保持單身，只跟王灝兒傳緋聞。近日，有傳他成功脫單，與港姐軍陳曉華（Hera）傳出戀情，更被指二人愛得火熱，拍拖一年多，現時共賦同居，兼已見家長，打算明年結婚。

自從朱敏瀚跟余思霆分手後，一直未有公布新戀情，拍攝《痞子殿下》後，便跟王灝兒傳足幾年緋聞，常被指找來老友周家洛、陳瀅做「電燈膽」做掩飾，不過二人往往否認拍拖。就算王灝兒跟富貴男友葉韋彤（Tarzan）分手，但朱敏瀚仍然否認：「好無奈，我哋嘅緋聞傳得咁激烈，不過因為大家鍾意我哋套戲。」

原來與王灝兒的緋聞都係假消息，近有有傳朱敏瀚跟陳曉華秘密拍拖，二人拍攝《迷網》撻著，他們在劇中飾演情侶，日久生情，朱敏瀚細心照顧女友，而且知道女友的拍劇經驗尚淺，不時教她做戲，作演技上的交流。多交流自然互通，二人得愛得痴纏。根據上一段戀情因見面少而感情生淡，所以今次他把握戀情溫度，在港島區築愛巢與女友同居，而據聞這已是電視城半公開的秘密。

有傳，二人拍拖一年多，感情要好，朱敏瀚已經求婚成功，他們已見過雙方家長，正在籌備婚禮，但為免被發現，他們分開辦理婚事，十分低調，他們計劃於年底在東南亞舉行婚禮。二人互相愛戀，同時亦都要靠一個大紅娘陳瀅，她跟陳曉華拍《美麗戰場》成為閨密；另一邊廂，朱敏瀚和陳瀅拍《痞子殿下》成為好友，陳瀅撥行大葵扇，陳曉華和朱敏瀚終成功走在一起。

陳曉華跟朱敏瀚有共同嗜好，大家都喜歡睇英國足球，同樣熱捧曼聯，朱敏瀚2022年直情去到英國，特別去曼聯主場睇球賽；而陳曉華對著曼聯有如小Fans，早前曼聯名將奧沙來港期間，她就去現場「集郵」。

入行只得6年左右的陳曉華，入行前曾跟狄易達拍拖，後來參選港姐前二人分手。入行後拍攝《異搜店》時，被指介入何廣沛和朱晨麗的戀情。之後，又被影到乘坐MIRROR成員陳卓賢（Ian）的車一起外出，當時傳他們拍拖兼且同居。兩段緋聞，陳曉華都否認了。