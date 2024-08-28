  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    大國博弈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

28/08/2024

陳曉華朱敏瀚被傳同居兼年底結婚！疑老友陳瀅「助攻」撮合？

#朱敏瀚 #陳曉華 #何廣沛 #狄易達 #陳瀅 #陳卓賢 #王灝兒 #娛樂 #緋聞 #東南亞 #痞子殿下 #朱晨麗 #余思霆 #結婚 #美麗戰場 #MIRROR #迷網 #港聞娛樂 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　朱敏瀚跟前華姐冠軍余思霆拍拖三年多，二人在疫情聚少離多，2022年宣布分手，男方保持單身，只跟王灝兒傳緋聞。近日，有傳他成功脫單，與港姐軍陳曉華（Hera）傳出戀情，更被指二人愛得火熱，拍拖一年多，現時共賦同居，兼已見家長，打算明年結婚。

 

 

　　自從朱敏瀚跟余思霆分手後，一直未有公布新戀情，拍攝《痞子殿下》後，便跟王灝兒傳足幾年緋聞，常被指找來老友周家洛、陳瀅做「電燈膽」做掩飾，不過二人往往否認拍拖。就算王灝兒跟富貴男友葉韋彤（Tarzan）分手，但朱敏瀚仍然否認：「好無奈，我哋嘅緋聞傳得咁激烈，不過因為大家鍾意我哋套戲。」

 

 

　　原來與王灝兒的緋聞都係假消息，近有有傳朱敏瀚跟陳曉華秘密拍拖，二人拍攝《迷網》撻著，他們在劇中飾演情侶，日久生情，朱敏瀚細心照顧女友，而且知道女友的拍劇經驗尚淺，不時教她做戲，作演技上的交流。多交流自然互通，二人得愛得痴纏。根據上一段戀情因見面少而感情生淡，所以今次他把握戀情溫度，在港島區築愛巢與女友同居，而據聞這已是電視城半公開的秘密。

 

 

　　有傳，二人拍拖一年多，感情要好，朱敏瀚已經求婚成功，他們已見過雙方家長，正在籌備婚禮，但為免被發現，他們分開辦理婚事，十分低調，他們計劃於年底在東南亞舉行婚禮。二人互相愛戀，同時亦都要靠一個大紅娘陳瀅，她跟陳曉華拍《美麗戰場》成為閨密；另一邊廂，朱敏瀚和陳瀅拍《痞子殿下》成為好友，陳瀅撥行大葵扇，陳曉華和朱敏瀚終成功走在一起。

 

 

　　陳曉華跟朱敏瀚有共同嗜好，大家都喜歡睇英國足球，同樣熱捧曼聯，朱敏瀚2022年直情去到英國，特別去曼聯主場睇球賽；而陳曉華對著曼聯有如小Fans，早前曼聯名將奧沙來港期間，她就去現場「集郵」。

 

 

　　入行只得6年左右的陳曉華，入行前曾跟狄易達拍拖，後來參選港姐前二人分手。入行後拍攝《異搜店》時，被指介入何廣沛和朱晨麗的戀情。之後，又被影到乘坐MIRROR成員陳卓賢（Ian）的車一起外出，當時傳他們拍拖兼且同居。兩段緋聞，陳曉華都否認了。

轉載自: 晴報

【你點睇】教育局最新初中教材提出應堅拒婚前性行為，你認為教材內容是否不合時宜？► 立即投票

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#朱敏瀚 #陳曉華 #何廣沛 #狄易達 #陳瀅 #陳卓賢 #王灝兒 #娛樂 #緋聞 #東南亞 #痞子殿下 #朱晨麗 #余思霆 #結婚 #美麗戰場 #MIRROR #迷網 #港聞娛樂 #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【嚴正聲明】《經濟通》呼籲公眾提高警覺留意偽冒《經濟通》投資群組

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

報復戰背後，黎巴嫩之殤

28/08/2024 16:03

大國博弈

FX MONDAY｜美國轉趨減息，日本利率續升，息差快速收縮...

26/08/2024 14:05

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk