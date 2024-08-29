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29/08/2024

炎明熹遭TVB官網藝人名單除名？半日後悄悄「翻生」有轉機？ 當紅12位小生花旦「現身」在名單首頁

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　　盛傳炎明熹（Gigi）將離巢無線，雖然她未正式回應，但她更遭TVB官網藝人名單除名！相隔半日，TVB卻「靜靜雞」有新動作，令事件再添變數。此外，官網最新藝人名單根據人氣及受重視程度大執位，成為一眾小生花旦的得寵指標！

 

　　有傳炎明熹明年才約滿，若她堅持不續約，隨時被TVB雪足一年。前日，有網民發現TVB官網藝人名單新增「歌手」一欄，但炎明熹卻無影，亦搜尋不到她的名字，令她離巢的傳聞增添真確性。

 

 

　　不過，「除名」一事經傳媒報道後，TVB相隔半日在官網悄悄加上炎明熹的簡介及工作聯絡，看來雙方仍為續約一事拉鋸。雖然去向未明，但有指炎明熹已獲多間唱片公司招手，例如環球唱片及SONY MUSIC。

 

 

　　此外，過往以藝人姓氏字母排名的TVB官方藝人名單，突變成以小生花旦的人氣度排名！最當紅的12位小生花旦獲安排在名單首頁「現身」，六大小生包括陳豪、馬國明、陳展鵬、譚俊彥、袁偉豪及蕭正楠，而六大花旦則是憑《新聞女王》爆紅的高海寧、正值上位的張曦雯、黃翠如、李佳芯（Ali）、朱千雪及蔡思貝！

 

 

　　小生名單相對「正路」，而花旦名單則比較值得注意，當中Ali同樣盛傳快將約滿，仍未落實簽約的她早前獲「解凍」拍劇做女主角，又在官方名單首頁，仍備受TVB重視，莫非合約已有定案？

 

 

　　至於蔡思貝雖然在內地觀眾緣一般，但她積極強攻小紅書及抖音以求「洗底」，有望翻身。而朱千雪早已淡出娛圈，轉行做大律師同時回母校中文大學教書，不過她仍深受廣告客戶歡迎，未知是否因此獲TVB排在藝人名單首頁出現。

 

轉載自: 晴報

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