朱茵《反起跑線聯盟2》素顏演失戀瘋婦！小演員Billy仔被網民讚：再一次影帝級嘅演出

由朱茵、潘燦良、周家怡、強尼、練美娟、陳欣妍（Shirley）、李炘頤（Alina）等人主演的ViuTV劇集《反起跑線聯盟2》，播出以來越來越受歡迎。對學生十分嚴格的冼老師（朱茵飾）遇感情騙子，被網戀對象栢天男狠飛。朱茵事隔13年再演出，沒有包袱，27日一集失戀痛哭，完全不理儀容，願望素顏上陣。

原本想放開懷抱，擁有自己的家庭，生兒育女的冼老師，鼓起勇氣向網戀男友栢天男表白，不過對方自稱詩人，不接受庸俗愛情而拒絕她。被狠飛後的冼老師大受打擊，躲在房中痛苦。朱茵這一幕表現崩潰，造成角色性格大反差，令觀眾感驚喜。

朱茵更豁出去，素顏上陣，頭髮蓬鬆有如癲婆，但她為角色完全不介意，還歇斯底里地致電到電台節目，跟主人訴苦。而且導演劉偉恒將周星馳電影《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》之中經典一句對白，改動一下由朱茵講出：「曾經有段好真摯嘅愛情，喺我哋面前，我哋一齊吟詩作隊風花雪月，都不知幾咁快活，但可惜我冇珍惜，過咗之後我後悔莫及，人世間最痛苦嘅事，莫過於此。」網民大讚朱茵甚為玩得，「冼老師向曾被欺騙感情的舊愛致敬紫霞仙子真係好正又玩得」。

至於這套劇集內，另一亮點就是一眾小演員，昨晚一集單親媽媽Venus（周家怡飾）戀上帶子洪郎的Charles（潘燦良飾），Venus的兒子Billy仔（徐立德飾），剖白內心世界，不想跟別人分享自己的母親而痛哭一場戲，觀眾大讚Billy仔的演技一流，在網上討論區紛紛留言讚，「聞者傷心，聽者留淚，Billy喊到令人揪心。Billy再一次影帝級嘅演出」、「好想知導演點導戲，係真小朋友喊，一啲都唔係演技咁簡單」、「billy有感染力」、「睇到眼濕濕」、「睇見Billy嘅喊，真係好心痛！」

劉偉恒知道大家都十分喜歡這一幕，在社交平台上載了當時Billy仔的喊氣現場花絮片，Billy仔好快入戲更不斷哭，billy仔一句：「唔要第二個人嗌你做媽咪，我唔要媽咪畀人搶走。」周家怡上前相擁而哭。

ｖ現場其實導演有提水Billy仔何時要講對白，拍完這一幕之後，當劉偉恒叫Cut，周家怡仍然拍著Billy仔心口安撫，而現場所有工作人員都拍掌讚賞Billy仔，而且都被他的感情打動，不斷跟他說：「哎呀，sorry 呀，好叻呀。」而劉偉恒感動得抹眼淚，還表示很喜歡這一幕。