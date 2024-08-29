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29/08/2024

傳《愛回家》劇組將停廠暫緩拍攝！幾時再開拍？TVB減少本地製作強攻大灣區？

#晴報文章 #愛回家 #娛樂 #港聞娛樂 #影視娛樂
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　　處境劇《愛回家之開心速遞》播出至今已經7年半時間，成為TVB三線劇集中的收視保證，加上植入廣告多，令《愛回家》無論是TVB還是觀眾心目中都有一定的地位。不過，前日TVB主席許濤安排所有合約演員召開「秘密會議」，傾到公司發展及劇集安排，有傳提到《愛回家》將會下月「停廠」。

 

 

　　《愛回家》2014年2月開播，由最初一星期五集，到後來收視好、討論度高而轉為一星期七集，直至近來周末播電影或特備節目才取消星期六晚的播出，此舉令劇集的需求量大大增加，演員們及幕後的工作人員都忙過不停。不過有傳TVB減少本地製作，本土創作劇集全部叫停，多個錄影廠都幾乎全留給綜藝節目拍攝，只剩餘11廠《愛回家》劇組繼續開工。許濤前日召開「秘密會議」向所有合約演員交代公司未來發展，公司較早前宣布下半年計劃投資拍攝10部合拍劇，除了話題收視保證的《新聞女王2》外，當中還包括陳展鵬、宣萱主演的《巨塔之后》、林保怡、張振朗主演的《刑偵12》，以及籌備中的《玫瑰戰爭》及《正義女神Themis》等。

 

 

　　主席許濤透露未來會捉緊中港合力發展的機遇，希望推動內部改革，加強與內地媒體合作。據知，由於TVB強攻大灣區，原本有兩、三套本地劇已籌備多時，但臨時「變陣」延拍，而向來收視高的《愛回家》要停拍一段時間。《愛回家》現時播到2359集，由於奧運期間停播差不多10日時間，所以有不少「存貨」，停廠是希望可以在劇本上、廠景上「精益求精」，而《愛回家》的演員都可以放放假，放下七年來的辛勞，預計9月中或下旬會繼續「開廠」拍攝。

 

　　《愛回家》近來有不少新血加入，包括港姐林鈺洧、邵初、《聲夢傳奇》何晉樂等等，雖然帶來有不少驚喜，不過仍然有部分觀眾認為劇情越來越公式化，跟以往「神劇」的劇情已經變質。不過近日，劉丹跟許思敏上演「何伯」及「新何太」的搞笑劇情，獲得觀眾一致讚賞，期待《愛回家》重整後有更佳的劇本、劇情，令觀眾繼續可以笑住開飯。

 

轉載自: 晴報

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