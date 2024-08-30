黃紀瑩最新狀態曝光！罕有現身TVB美魔女飯局！同場袁彩雲保養超得宜比TVB時代更省鏡

1994年港姐「最上鏡小姐」黃紀瑩，是古天樂多年來唯一公開承認的女友，雖然已退出娛圈多年，但前晚她激罕現身前TVB藝人的飯局，曝光最新狀態。

劉曉彤分享一班在TVB認識的好友飯聚照片，只見有多張熟悉的面孔：早前承認生女的陳彥行、向海嵐、黃紀瑩、袁彩雲、唐文龍、王賢誌與老公，以及現役TVB藝人陳敏之和車婉婉。

陳敏之亦有分享飯局照片，相中位位美魔女，極少露面的黃紀瑩現年49歲，戴cap帽、穿粉紅色西裝外套現身，雖然打扮密實，但依然眼大大肌膚白滑，已絕跡幕前的她看來比去年圓潤了，但狀態仍非常好，輪廓緊緻。心情大靚的她，影相時又嘟嘴又擺心心pose，幾位靚女更圍住型佬唐文龍影相，玩得好開心。

細黃紀瑩一年的袁彩雲一樣保養得宜，皮膚極有光澤的彩雲穿上露賻衫及牛仔短褲，比起在TVB時代更加靚！敏之表示原來定居加拿大的袁彩雲最近回港，所以相約聚會：「希望大家保持年青，多啲再聚！」不少網民笑言相中有多部劇集的拍檔，例如《溏心風暴3》敏之和唐文龍的不倫戀、《妙手仁心II》袁彩雲跟唐文龍演一對、陳彥行、車婉婉則是《皆大歡喜》拍檔等。

黃「金己」瑩與古天樂因拍《餐餐有宋家》結緣，拍拖多年後於2001年分手，但有傳重情義的古天樂仍每月給予生活費照顧黃「金己」瑩，但古仔對於有否跟女方聯絡，只笑笑口表示不回應。至今不少網民提起黃「金己」瑩，依然羨慕不已：「她可是古校長唯一官宣過的女朋友唉！同時擁有了黑古和白古的女人唉！」