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30/08/2024

中年好聲音3丨國家運動員黃捷穎同時入選兩台真人騷！先於《美麗40路》登場再到TVB唱歌

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　　四年一度的奧運會正式完結，TVB和ViuTV兩台的綜藝節目及劇集陸續回復正常操作，重點節目《中年好聲音3》及《美麗40路》下星期將會啟播，雖然時段不一樣，不過觀眾關注度同討論度一樣高，相信必有一場龍爭虎鬥。《美麗40路》的40位入圍名單中，一位名為黃捷穎的女畫家，原來她本身是國家二級運動員，更令人驚訝的是她竟然同時入圍《中年好聲音3》香港賽區的100強，食兩家茶禮？

 

 

　　38歲的黃捷穎在海選時以清唱方式獻唱《解脫》一曲，最後成功打成香港賽區100強，出席100強記者會時，她更獲安排加入「顏值擔當」女歌手組，當時報稱身分是畫家一名。不過《美麗40路》的入圍名單中，驚見黃捷穎都在列，同時間參與敵台的比賽，莫非不怕有合約衝突？不怕方丈小器？

 

　　黃捷穎的經理人接受本網電話訪問，他表示：「首先我哋非常感謝兩個電視台對本身係國家2級運動員，退役後現為牛仔彩繪畫家嘅Vinky嘅欣賞及支持。ViuTV《美麗40路》節目其實係Vinky早兩個月參與拍攝嘅節目，而我哋好高興佢由幾千人入面獲得進入四十強嘅機會，粗糙非常可惜係經過幾天拍攝後，佢最終未能再進一步到20强。呢個係Vinky首次拍攝電視真人騷節目，雖然係有少少吃力同辛苦，但獲益匪淺….至於Vinky接住參加《中年好聲音3》，因為佢一直好喜歡唱歌，但過往未曾有勇氣嘗試參加任何歌唱比賽，喺一次機會佢為慈善活動去張佳添老師studio練唱歌，獲得添Sir稱讚佢聲底好，鼓勵佢嘗試報名參加《中年好聲音3》，而當然我哋係經過TVB 《中年好聲音3》監製嘅首肯先可以參加，好高興面試時獲評審及突然出現嘅志偉哥（曾志偉）稱讚，獲得機會進入香港區100強。Vinky絕對好期待有更多機會參與今次節目嘅拍攝。」黃捷穎幕前演出的經驗都非常豐富，她的IG都有不少廣告拍攝的工作，而她亦毫不吝嗇大方分享自己的性感泳衣照，相當火辣。

 

轉載自: 晴報

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