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02/09/2024

國家隊訪港 | 全紅嬋性格可愛搞怪成「團寵」！示範「水花消失術」粉絲讚嘆送海量烏龜公仔！奧運場上「公仔雨」場面重現！山頂「小屁孩」上身飲奶茶

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　　中國奧運跳水隊代表之一的全紅嬋由於性格有趣可愛，贏得超強人氣，由奧運開始至今都成為焦點。全紅嬋跟隨代表團訪港三日，期間獲得不少香港市民「追星」式的支持，所到之處都有獲得如雷的尖叫聲，而且粉絲更準備她最愛的烏龜毛公仔作為禮物，令全紅嬋滿載而歸。

 

 

　　全紅嬋與中國跳水夢之隊一齊作示範，觀眾親身見證到她的「水花消失術」，大家都讚嘆不已，完成比賽後，全紅嬋跟隊友繞場一周，期間奧運賽場上的「公仔雨」再次發生，粉絲們都準備了烏龜毛公仔在全紅嬋經過的時候一擲之下，全紅嬋就會逐一執起，並向大家致謝，相當乖巧有禮貌。網友拍低全紅嬋接公仔的影片，期間由於禮物數量眾多，她雙手都來不及接，所以她身後隨後的中國隊隊友如潘展樂等都幫忙為她執起公仔暫時照顧。

 

 

　　17歲的全紅嬋年紀細細，而且性格搞怪可愛，所以一直被視為是「團寵」，除了大家都習慣幫她執公仔外，就算跳水隊以外的前輩運動員都一樣對她照顧非常好。在參觀山頂活動時，運動員們排住隊上去，36歲的乒乓球「龍隊」馬龍見有飲品店，爽快話：「來，給你買個奶茶。」全紅嬋即時「小屁孩」上身興奮掩嘴跟住馬龍暫時離隊買飲品。而在山頂參觀期間，獲得市民送上巨型烏龜公仔，即時攬到實，她在凌霄閣欣賞風景時，由於上半身向前傾，隊友練俊傑為怕她跌落去，用力拉實她的外套衫尾，更講明：「怕她掉下去！」實在是暖男一名。而中國霹靂舞女選手劉清漪（B-Girl 671）放棄休息時間，在酒店都教全紅嬋跳舞，更型到爆拍攝短片過過癮。

 

　　人人都對全紅嬋錫到燶，全紅嬋都有窩心一面，她見到觀眾想送公仔畀隊友陳芋汐，就打眼色叫觀眾拋落地，她一執起即時遞給陳芋汐，各取所愛。而全紅嬋在訪港期間都不斷搵不同中國隊合照留念，大家都攬到實一實，全紅嬋更錫錫乒乓球女子金牌陳夢的面珠，Sweet到爆。
 

轉載自: 晴報

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