中年好聲音3丨肥媽逢人派燈惹熱議！聽夠3秒即撳？伍仲衡寸爆：佢盞燈冇熄過呀

《中年好聲音3》昨晚正式首播，首集是「新馬區」的20強入圍賽，參賽者全部都遠道由新加坡或者馬來西亞來港參賽，部分人甚至是第一次訪港，相當難得。昨晚率先有10位參賽者登場，而評判之一的肥媽10位都有撳燈以示鼓勵，而且幾乎每一位開聲兩、三句就已經撳燈，引起討論區的觀眾熱議，有人認為位位撳燈失去亮燈的意義，亦有人認為肥媽本意是對參賽者好！

肥媽Maria Cordero、張佳添、周國豐、伍仲衡及嘉賓評判曾路得昨晚為十位評分，滿意演出就會撳燈，參賽者滿五燈就可以直接晉級，如果只得一至兩盞燈就會直接淘汰。昨晚10位參賽者實力懸殊，部分參賽者口震震兼不慎走音，不過肥媽就擔當親善大使的角色，逢人派燈，而且誇張到幾乎開口兩句就已經畀燈，伍仲衡都大感側目而周國豐亦全程眉頭緊皺，曾路得都忍不住出言勸肥媽盡早撳燈。

最終只有王鄭俊仁一名參賽者獲得「五燈」，亦是伍仲衡唯一有亮燈的代表，伍仲衡煞有介事寸爆：「所以值得攞嘅我係會畀（燈）！喂都畀啲掌聲肥媽先啦，佢盞燈冇熄過，唔關我事，可以唔使熄呀喇！」車婉婉怕惹火頭即時勸阻伍仲衡，肥媽企起身反駁：「關你咩事啫？人哋打低咁多人，嚟到呢度，唔值一盞燈咩？」最終王鄭俊仁的影片短短12小時已經有超過4萬YouTube點擊，他更親自留言答謝大家的支持，「大家好，我是Rax王鄭浚仁，感謝每一位的鼓勵和感恩人生第一次到香港可以得到大家的認可，我真的沒想到自己會拿5燈，當時第一時間就直接想跟媽媽報喜，我會繼續保持謙虛的心態學習和認真的唱每一首歌，感恩。」

最終肥媽成功為十位參賽者派出十盞燈，全晚評判的總數只有二十七盞燈，肥媽幾乎佔三分之一，她撳燈而出現在電視畫面的機率最高，所以節目組都特別將「特效」加在肥媽的燈上，令廣告商的字眼可以喺燈上面睇到。雖然肥媽派燈過去兩輯都有發生過，不過今次再次引起網友們熱論，有正評亦有負評。







