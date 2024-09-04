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04/09/2024

傳蔣家旻月底結婚好事近？未來老公係電視台高層！「準新娘」甜笑回應透露玄機

#娛樂 #社交平台 #晴報文章 #蔣家旻 #拍拖 #演員 #TVB #布拉格 #結婚 #消閒玩樂 #影視娛樂 #港聞娛樂
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　　現年34歲的TVB花旦蔣家旻今年初承認蜜運，及後大方公開拍拖一年的電視台高層男友真身；今日（3日）更有報道指二人決定在本月底拉埋天窗，火速完成人生大事！

 

　　蔣家旻今年元宵節曬冧豬收花相認愛，4月更帶埋男朋友與「2LINE黨」好姊妹朱千雪、湯洛雯及岑杏賢聚會，原來蔣家旻與男友周永基相識多年，男方被派去台灣做TVB製作中心主管，去年過檔去Hoy TV任製作經理，由於男方在台灣還打理其他生意，現時港台兩邊走。

 

 

　　有報道指蔣家旻與男友本月底結婚！據報道，二人將不會在港辦婚禮，選擇在亞洲區秘密行禮；而早幾個月雙方的親友陸續收到邀請，有藝人朋友更已向公司請假去觀禮。如果消息屬實，由朱千雪、湯洛雯、張嘉兒、岑杏賢及蔣家旻組成的「2LINE黨」，全員都做晒人妻，可以改名做「幸福人妻黨」。

 

 

　　蔣家旻今日回覆本網，對於婚訊未有承認，但亦沒有否認，只叫大家留意她的社交平台：「暫時無任何消息公布，我仲忙緊劇集《巨塔之后》，聽日（4日）出發去布拉格外景。有消息既（嘅）話，會係（喺）社交平台公布，多謝關心。」至於她曾在社交網提及「即將迎接忙碌又特別的九月，開始倒數…」，似乎暗藏好消息，不過她解釋：「都係工作方面，難得有得去咁遠既（喺）地方取景，所以特別期待。」

 

 

　　蔣家旻早前接受娛樂新聞台訪問認愛，一提男友即刻甜絲絲，原來二人已相識十年，由多年好友發展成戀人，已拍拖逾年：「我哋識咗好耐，對佢（男友）嘅人品、性格好清楚，呢個人一路喺身邊support自己，好留意你啲嘢，但唔會出聲；加上我又成熟咗，都考慮咗一個月時間（接受對方做男友）。」她大讚男友：「佢將我擺喺第一，相處好舒服，辛苦佢要忍受我啲情緒，因為我比較急進、冇乜耐性，佢比較冷靜，好少發脾氣，我同佢一凹一凸， 佢好成熟，安撫到我情緒，教我好多嘢。」

 

轉載自: 晴報

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