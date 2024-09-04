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04/09/2024

美麗40路丨美魔女媽媽真實年齡大揭秘！有2女兒全場震驚！訂婚同性情侶齊參賽獲評判支持

#晴報文章 #娛樂 #ViuTV #港聞娛樂 #消閒玩樂 #影視娛樂
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　　ViuTV選美節目《美麗40路》旨在讓35歲至50歲的女士「再出發」，以自信成熟重新展現自己最佳美態，昨晚節目播出第一集，除了幾位專業評判之餘，更邀請到《全民造星V》的一班「小鮮肉」跟姐姐們互動，田曜誠、黃家灝、溫湯馬仕、林昆樂、黃泓祖、劉瑞威、陳樂庭、羅子熙及王鋒都有參與。

 

 

　　《美麗40路》由黃心美、陳俞希、孫慧雪及劉明軒主持，大會挑選出40名參賽者參賽節目，昨晚都有播出部分的面試片段，《愛回家》演員招浩明的太太鄭紫筠（Sophia）被工作人員笑嘲她面試竟然說教好悶蛋，而部分表演唱歌的參賽者水準不錯，評判反而追問為何不參與《全民造星》。其中一對訂婚的同性戀情侶一齊參賽，評判聽到梁晞雯（雲千藍）已訂婚，問未婚夫是否知情，沒想到梁晞雯更正是「未婚妻」，原來她跟伴侶一齊參賽，評判問她的另一半會否擔心節目出街後，兩人的關係因而曝光，她回覆說：「唔介意不特止，我更加想全世界知道！」獲得評判一致掌聲送上祝福。

 

 

　　頭15位參賽佳麗率先曝光，質素相當之高，「小鮮肉」代表們都表現得非常興奮，混血兒溫湯馬仕更口花花撩14號的翁貝怡（Florrie），「你個樣好似仲細過我，你有冇男朋友？」Florrie甜美笑容笑笑口稱沒有，大會安排11至15號的佳麗出列，要求評判們估誰是年紀最大，一班小男孩都大跌眼鏡，原來Florrie以44之齡是五人當中最大，見到他們瞳孔震撼，忍不住尖叫，當Florrie自爆兩名女兒的年紀分別是23歲和21歲時，他們更是難以置信瘋狂尖叫。由於Florrie一臉童顏，實在看不出任何痕跡，連專業化妝師Annie都要求近距離「監證」，但連化妝師都嘖嘖稱奇，Florrie表示自己完全沒有做醫美，亦甚少去美容，全自然，認真厲害。不過Florrie離場時，一班小男孩都大叫：「拜拜媽咪！」認真鬼馬！

 

轉載自: 晴報

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