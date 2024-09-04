中年好聲音3 | 周國豐爆料今季大魔頭係「然後姐」！溫馨提示選手小心：殺你於無形！網民大讚係潛力股

《中年好聲音3》在剛過去的周日播出，首集是「新馬區」的20強入圍賽，各人來自新加坡或馬來西亞來港參賽，參賽者獲得五燈可以直接晉級，該晚節目只有王鄭俊仁一名參賽者獲得五燈。評審之一的周國豐，連日來在個人社交平台分享自己心水。

節目首集播出，參賽者的表現已經引起好大迴響，不少網民評論，當中以王鄭俊仁表現最佳，奪得五燈。好多網民亦讚他唱歌好有陶喆和林俊傑的感覺，超高唱歌技外，感情到位。亦有網民發現，當他投入唱歌時，發現他沒有了一隻牙，雖然會「漏風」，但仍然冇礙表現。

而節目五位評審，對於參賽者各有喜好，周國豐連日來在個人社交平台介紹數位參賽者海選片段。日前，就分享一位來自英國的參賽者唱《李香蘭》，歌藝上周國豐未有高度評價，但是覺得他的背景值得介紹，「佢嚟自英國，喺香港只係生活咗9個月一個完全唔識廣東話嘅『鬼佬』夠膽死唱廣東歌曲嘅天花板 #李香蘭 可以好災難㗎結果⋯佢竟然逃過某人嘅魔掌。（佢仲識唱 周杰倫嘅《告白氣球》，最勁係佢⋯真係知首歌講咩）」

另外，周國豐亦分享了一個失去雙手的男參賽者，「佢雖然失去雙臂，佢堅持擁抱夢想，佢嘅樂觀無被童年嘅意外所奪走，佢嘅執著源自對廣東歌曲嘅熱愛。」而昨晚（2日）就分享一位來自香港區的女參賽者在海選時的比賽片段，她獻唱英文歌曲《Ain’t no sunshine》。

當日現場的評審中，肥媽和李佳添都讚這位女參賽者音樂感很好，而不在場的周國豐睇到片段後都忍不住要分享及大讚，「認真嘅，我覺得佢係今季嘅『大魔頭』點解？佢⋯會殺你如無形各位參賽者，真係要小心佢」。認真之外，周國豐亦對對方作出提點，「如果要幫佢改花名，我會提議佢叫『然後姐』點解佢講嘢，每一句都係『然後』開始！？（睇完片就會明我講乜）」

網民從這位參賽者的海選表現，都大讚她的表現好是「潛力股」，覺得她的實力好勁。不過有網民覺得周國豐這麼快就爆料，他否認說，「爆咩料！？呢D係舊片，我只係從呢條舊片係評（我當時唔喺現場）」其實周國豐跟其他網民交流的時候，都已經表明自己只是想帶出更多參賽者背後的感人故事。