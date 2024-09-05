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05/09/2024

猜猜我是誰方東昇回顧離奇案！TVB藝人高崗遭休班警擊斃身亡！40多年前喪禮由周潤發扶靈、大批藝人聯署聲援

#黃曉瑩 #娛樂 #方東昇 #郭鋒 #劉丹 #白彪 #鄭裕玲 #狄龍 #槍擊謀殺 #演員 #鄭少秋 #周潤發 #電視台 #沈殿霞 #港聞娛樂 #消閒玩樂 #影視娛樂
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　　由方東昇及黃曉瑩攜手炮製的無綫首個跨平台新聞通識遊戲 《猜猜我是誰》，一連兩日（3、4日）回顧 40 多年前轟動全港的無 綫藝人高崗(蘇潭生)中槍身亡事件。高崗被休班警員鄭沛錕開槍射殺身亡。當時轟動全港，而且娛樂圈亦引起騷動，外界多番質疑為何要開槍，藝人們更聯署聲援，揭視當年娛樂界甚為團結。

 

 

　　70年代活躍電影圈，是龍虎武師出身，後來成為藝人的高崗（原名蘇潭生），於1980年8月4日深夜，在在西貢普通道因為泊車問題，跟休班深員鄭沛錕爭執，被探員開槍擊斃，終年只得36歲。

 

 

　　當年轟動一時，各界人士質疑為何向赤手空拳的巿民開槍，點解射向心口？但事件仍被列為襲擊，當時太太關淑群和高崗的弟弟蘇談傑接受訪問時，表示一定要申冤到底，圈中好友周潤發、劉丹，郭鋒聚集一起開會相討，更聯署聲援。

 

 

　　8月底鄭沛錕被拘捕，控告謀殺，案情指高崗當晚駕車前曾飲酒，鄭沛錕在庭上作供指，高崗揮拳打傷自己，受傷對方仍然無停手，自己表明身份，警告後開槍，原本想射高崗的腳，糾纏間擊中胸部。鄭沛錕被判謀殺罪名不成立，誤殺罪名成立，被判監禁五年。後來劉沛錕最後上訴得值當庭獲釋。

 

 

　　而高崗的離世令好多圈中朋友傷心，喪禮當日有很多今時今日的大明星前往殯儀館悼念，包括周潤發、鄭少秋、沈殿霞、鄭裕玲、謝 賢、狄龍和劉丹，無綫於喪禮當日暫停所有拍攝工作，一眾高層亦親臨致祭。宣傳片內更見到千人送別故友的喪禮上，周潤發等人有幫手為高崗扶靈。

 

 

　　方東昇團隊還接觸高崗摯友資深藝人白彪，以及高崗親弟蘇潭傑。即將在明晚，無綫新聞部資訊節目《新聞掏寶》全面深入報道案件，除了搜羅更多 高崗生前的精彩影視作品，還有完整版的白彪及高崗親弟蘇潭傑訪問。雖然事隔 40多年，兩人仍然印象深刻，其中白彪分享往日相處片段力證故友為人，又大方 剖白內心疑問:「我們驚奇，他那麼好脾氣的人，都會發生一件這樣的事。」至 於蘇潭傑坦言兄長離世改變自己的人生觀，總之萬事有商量，退一步海闊天空。

轉載自: 晴報

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