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06/09/2024

Angelababy被野生捕獲Y2K短裙look網民激讚後生10年！完美復刻靚模始祖初出道靚樣

#娛樂 #小紅書 #演員 #Angelababy #晴報文章 #模特兒 #文詠珊 #黃曉明 #港聞娛樂 #影視娛樂
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　　Angelababy（楊穎）近年專心在內地發展，形象由昔日o靚模始祖的日系look，到現在變成高貴名媛feel。不過，日前Baby被野生捕獲在上環開工，一身造型竟然神還原當年日系混血感美貌和氣質！

 

　　現年35歲的Angelababy，在2000年後期推出寫真集，憑混血美貌及濃濃日系感的造型妝容爆紅，與昔日好友文詠珊（Janice Man）齊齊被封為「o靚模始祖」。Baby自從在內地發展後，便漸漸轉形象，由啡髮加蜜糖膚色日系妝，變成現時流行白晳膚色加大紅唇網紅look，配合一頭黑髮，衣著亦十分貴氣。Baby前年跟黃曉明離婚，共同撫養7歲兒子「小海綿」，早前Baby更帶兒子去香港迪士尼樂園玩。

 

 

　　近日，有網民在上環四方街巧遇Baby開工，她當時在反光板前大擺甫士拍照。她難得穿上Y2K風的吊帶超短裙大曬長腿，無論妝容、髮型及打扮，簡直完美復刻o靚模年代的自己。

 

 

　　小紅書網民都被回復混血感Baby驚艷到，唔少人更一度以為相片是舊照，一面倒激讚比內地審美下的她靚得多，而且後生十年：「這真的不是20歲嗎」、「好有早期濃濃混血感的味道」、「離開前夫又美回到剛出道時嫩模狀態了」、「她回香港發展還是走嫩模風？」、「還是喜歡港式辣妹的Baby」、「有早期出道的味道」等等。

 

轉載自: 晴報

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