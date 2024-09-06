颱風摩羯來襲！梁芷珮飛德國拍《潮什麼》擔心行程受阻！希望順利出發：之前打風都飛到

超強颱風摩羯殺到，天文台宣布今日下午6點20分將會改掛八號風球，除了打工仔關心放工安排之外，機場的航班相信都會大受影響。旅遊達人梁芷珮（Christy）一早安排今晚搭夜機飛德國，她在IG分享天文台消息時，難免表現有少少擔心，「喂呀，我聽晚飛呀！」難得離開香港玩，應該所有香港市民都不想掃興，Christy話原來她曾經都有經驗。

「旅遊達人」Christy經常周圍飛，無論是拍攝旅遊節目《潮什麼》系列，或者自家旅行社帶團出發，跟飛行和旅遊都有密不可分的關係。「超強颱風」摩羯殺到，Christy今晚飛德國的行程都擔心受阻，她接受本網電話訪問時表示：「今晚11點35分起飛，暫時仲未知，而家只能夠等消息，睇吓個航班會唔會取消，我而家都有照做Online Check-in，再留意消息。（影響拍攝進度？）如果飛唔到就一定會，因為本身安排好時間，一落機就去拍攝當地一個嘉年華會，如果真係起飛唔到，唔可以準時抵達，咁就應該會落過咗呢個嘉年華會。」

Christy飛行的日子比大家都多，面對極端天氣下出發，她都相當有經驗，她表示：「呢一兩年入面，我都試過打風上機，有次唔記得8號定10號風球出團，我仲要帶成團成40人，差不多又係呢段時間飛，最終係飛得成功，上到天空都唔會覺得特別大風好搖之類，加上航空公司一定有佢嘅安全評估，如果佢畀得你飛就一定安全。」