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09/09/2024

周焯華丨「洗米華」大女UCL一級榮譽畢業！Heidi大晒畢業禮片段︰家人永遠是你的溫暖最強後盾

#娛樂 #晴報文章 #周焯華 #夫妻之道 #畢業 #周柏豪 #洗黑錢 #陳慧玲 #陳慧玲Heidi #港聞娛樂
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　　澳門商人周焯華（洗米華）因涉嫌在中國境內開設賭場，2021年11月被澳門司警拘捕，他涉犯建立犯罪集團，不法經營賭博、詐騙及洗黑錢等共289項罪，最終合共被判監18年。太太陳慧玲（Heidi）於丈夫被捕後，生活轉為非常低調，直至最近才慢慢再更新IG，她大方分享大女在英國的畢業禮靚相。

 

 

　　Heidi率先分享一段影片，片中正是大女周梓潼（Virginia）行畢業禮的片段，雖然短短幾秒鐘，不過大個女的周梓潼非常淡定，充滿笑容，Heidi留言說：「寶貝女大學畢業喇為你自豪，First Class Honours得來不易，更是錦上添花！加油！勿忘初心，勇往直前，繼續你的璀璨人生，永遠愛你支持你！家人永遠是你的溫暖最強後盾。」囡囡Virginia非常叻女，完成英國名牌大學UCL的心理學課程，更是一級榮譽畢業，成績驕人。

 

 

　　隨後，Heidi分享家人跟Virginia的合照，雖然爸爸周焯華在獄中服刑，未能見證愛女的重要時刻，不過Heidi都想得非常細心，安排周家上下一齊飛到當地，令囡囡萬千寵愛大感溫暖。除了Heidi外，還有同父異母的哥哥周柏豪、妹妹Damiana、周焯華的父母及家姐全家人都有一同見證，彌補爸爸不在場的遺憾。

 

　　Heidi的老友紛紛留言大讚Virginia大得快，又讚Heidi保養得宜，跟Virginia似足兩姊妹，問到Virginia既然是讀書的材料，會否繼續進修升學，Heidi都透露囡囡有意繼續讀書。雖然老公周焯華坐監，但Heidi都肩負擔起頭家的責任，不時見她舉家去香港或者不同地方旅行，繼續家庭的凝聚力。

 

轉載自: 晴報

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