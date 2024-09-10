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10/09/2024

彭秀慧回復自由身自資做舞台劇！自編自導自演全新獨腳戲失憶【諒解】備忘鹿：紀錄個人成長、事業女性迷失故事

#彭秀慧 #電視 #導演 #香港演藝學院 #表演 #娛樂 #演員 #消閒玩樂 #影視娛樂
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　　由Kearen Pang Production主辦，彭秀慧（Kearen）自編自導自演全新獨腳戲《失憶【諒解】備忘鹿》，將於2024年11月1日起假香港演藝學院歌劇院公演，這是Kearen繼《29+1》、《再見不再見》、《月球下的人》及《Tiffany》後，相隔10年，以全新劇本跟劇場觀眾再次聚首。有關門票將於明天起公開發售。

 

 

　　舞台劇演員出身，做過導演，參與過電視節目的演出，Kearen這次重返舞台，感受良多，她回顧道：「今次返嚟獨腳戲嘅舞台，親力親為經營成個演出，其實真係有好多感受，因為呢度就係好多劇場觀眾認識我嘅老地方，但過去10年時間，我好似去咗第二啲地方，做咗好多唔同工作，拍咗兩套戲《29+1》同埋《阿媽有咗第二個》，好似變咗幕後人；又出現過喺電視台嘅節目，過去幾年加入咗一間大公司，到舊年所有嘢完成晒之後，而家回復自由身身分，重新經營自己嘅路。」

 

 

　　完成舊公司的合約後，Kearen很期待再次親自落手落腳去完成一件事，她續道：「冇咗大公司嘅悉心照顧，自己再次親力親為，都會令我諗起當日，自己都係膽粗粗，行咗自己嘅事業路出嚟，到而家我仍然執著每個細小事情嘅同時， 我都提醒自己，慶幸自己仍然有呢份勇氣，可以去做自己想做嘅嘗試。」

 

　　重返舞台，仍然選擇自編自導自演獨腳戲，Kearen道出為何鍾情這種表演模式：「嗰陣一路做緊演員，突然間好想有啲突破轉變，想試下寫劇本，但因為冇信心，唔夠膽搵導演導我嘅劇本，亦都係冇乜錢同成本，於是寫一個獨腳戲，自編自導自演，喺一個100人嘅小劇場演出，呢個就係當年嘅《29+1》。」

 

 

　　Kearen從未想過《29+1》隨後會拍成電影，會為她的事業帶來新方向，讓她走得更遠，但即使如此，獨腳戲仍是她鍾情的一種演出方式：「《29+1》之後我繼續再演獨腳戲，然後我發現呢種自編自導自演嘅風格，好似成為一個我同觀眾建立關係嘅方式，香港都冇其他演員做緊同樣嘅事，然後同時紀錄我自己一個人嘅成長，觀眾都同我一齊成長，目擊到我哋喺唔同人生階段，睇到啲乜嘢，關心啲乜嘢事，或者遇到乜嘢問題，就好似今次《失憶【諒解】備忘鹿》，其實我哋去到呢個年紀，未必係繼續向前衝嘅階段，但係『但求安穩』嘅生活之餘，乜嘢先係安穩呢？」

 

 

　　在今次的《失憶【諒解】備忘鹿》中，Kearen再次以自身出發，創作出事業女性在成功背後的迷失與恐慌。Kearen特別劇透今次演出內容，她道：「今次嘅女主角係一個本來事業已經去到安穩階段，從來唔覺得需要擔心嘅女人，會因為經濟環境而被裁，但佢冇家庭、仔女、丈夫，佢就發現自己失去咗重心一樣，同一時間，佢發現自己記憶開始變得混亂，開始有失憶嘅徵狀，所以佢就發現人生彷彿要開始倒數嘅情況下，佢必須要處理一啲從未處理過嘅心結，就展開咗整理回憶嘅過程，而其中一個好重要嘅心結，係佢同媽媽嘅關係。」就讓Kearen以敏銳觸覺、細膩演繹，配合舞台劇獨有的視覺效果，在《失憶【諒解】備忘鹿》會分享這個城市內發生中的故事。

 

《失憶【諒解】備忘鹿》（Oh Deer…）

日期：2024 年 11 月 1-3, 5-6, 8日 8pm

2024 年 11 月 3 日 3pm

地點：香港演藝學院 歌劇院

票價：$680／$580／$480

門票將於9月10日（明天）早上11時起於Cityline公開發售

網址：https://cultural.cityline.com/tc/2024/ohdeer.html

 

轉載自: 晴報

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