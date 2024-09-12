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12/09/2024

彭秀慧經歷家人離世笑看生死？望喪禮好姊妹容祖兒做一件事！新獨腳戲失憶【諒解】備忘鹿成反思生命

#演員 #娛樂 #舞台劇 #腦退化 #哲學 #彭秀慧 #郭富城 #認知障礙症 #容祖兒 #認知障礙 #消閒玩樂 #影視娛樂
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　　「無常」會突然而襲，人生會起跌不定，生活上可能情人突然叫分手、朋友突然反面、親人突然離世，甚至乎努力耕耘的工作突然間失去。彭秀慧人生都會遇過不同的起跌。她在即將舉行的舞台劇《失憶【諒解】備忘鹿》，就以一位女性角度，去看大世界的變化，以一個獨腳戲形式演出，分享自己對世界、社會有發生的種種事情的感受、價值觀與觀眾分享。

 

 

　　日前，彭秀慧接受《晴報》最後一個訪問，她表示自己生命中都有很多事情發生，承受不少衝擊，所以就想將感受跟大家分享：「呢幾年經歷好多生死課題，但唔想用咁沉重嘅方式去表達，我想由一個女性，離開30幾歲已經好遠，去到呢一刻焦慮係啲乜？又會遇到乜嘢煩惱呢？」

 

 

　　舞台劇的名字，跟郭富城的經典名曲相似，彭秀慧指自己創作劇本時，由於想講「失憶」這個話題，立即聯想起歌曲《失憶[諒解]備忘錄》：「用鹿係因為我好鍾意嘅動物，一直覺得鹿代表善良象徵，有種原始的愛，見到個錄字就諗起鹿。而鹿角係回憶嘅伸延，memory嘅伸延，所有回憶都走上鹿角，所以用呢個名，覺得好得意。」

 

 

　　回憶過去人生經歷，彭秀慧自言都會遇過起伏，人生都會有不少驚濤駭浪，但總是覺得這些記憶並不需要「刪除」。2022年母親離世後一個月，她再次迎接「死亡」課題，因為多年沒有聯絡的家姐，也相繼離開，這個事情對彭秀慧打擊甚大：「除咗媽媽離開，一個月後緊接家姐離開。雖然唔係直屬家姐，但係我哋已經好耐冇聯絡，佢離開比媽媽走嘅打擊更大。因為媽媽走，佢已經係我唯一親人，但佢都走埋，我要take care佢所有事。」

 

 

　　關係並不親密，彭秀慧對上一次見這位「親人」已經是數年前的事，但再見面，已經天人相隔：「同佢再見時佢已經喺棺材，喺喪禮當天，我覺得太戲劇化，真係幾大件事。媽媽喪禮完咗，一、兩星期，就搵番殯儀公司嘅uncle幫手。我去到醫院，同埋喪禮嘅工作人員，都講笑話又要麻煩佢哋，聽起來好諷刺，但對我嚟講係人生一個歷練，我更加睇到死亡，同活在的價值。」之後，彭秀慧仍然堅強地，為家人再次舉辦身後事。

 

 

　　至於媽媽離世，臨走前仍拋低不少「金句」，讓彭秀慧一生受用：「媽媽臨走腦退化，已經有認知障礙，你會知道將會發生乜事，雖然會傷心，但有心理準備。以前佢好鍾意講英文，到佢認知障礙時，我有一次同佢講英文，講起memory呢個字，我問佢what is memory，佢答我：like I remember you。好癲呀，佢腦退化咗都諗到呢啲金句，好勁，真係好想問佢個腦點運作。佢嘅思維仍然好哲學，佢講啲嘢可以變劇本。有啲我會記低，之後喺舞台劇再擺出嚟用。」

 

 

　　49歲的彭秀慧，現在仍然單身，但她並不會想有個倚靠，想有一個親人而急於找伴侶結婚生仔，她笑言：「又唔會好急要搵嘅，我仍然相信有愛情。朋友間有時傾偈都會講到生死話題，有啲好實際嘅嘢會講。以前夢想婚禮係點，而家會傾你嘅意向，身後事點搞，唔係消極，you never know ，我覺得可以open 討論係好健康嘅。」

 

 

　　朋友間互相扶持，早就講定身後事如何處理，彭秀慧說：「早排一班朋友講起自己喪禮點搞，佢（容祖兒）話唔好叫佢講嘢，佢唔識講嘢嘅。我反而叫佢一定要講嘢，到時我聽到可能會喺棺木入面彈番出嚟更正。」相反，有朋友有需要，她都會義不容辭協助。

 

採訪：王連連

攝影：何家賢

Make Up：Sharon Lam

Hair Styling：Jo Lam @ Salon Trinity

Wardrobe：Giorgio Armani

Venue：No.5 Studio HK

 

轉載自: 晴報

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