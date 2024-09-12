黃翠如三妹黃麗茵廚師變製作人！亮相港台節目推本土食材原味道！五姊妹各有成就

黃翠如的父母生下五個女兒，在家中排行第二，五姊妹感情要好，雖然各自的工作範疇不太一樣，經常都會見面碰頭。三妹黃麗茵近日激罕亮相港台節目《香江暖流》接受訪問，原來她為到自己製作的電台節目《香港美味製造》宣傳，見到麗茵打扮樸實化淡妝，散發跟家姐不一樣的氣質。

黃翠如家中五姊妹各有成就，大家姐黃翠紅是工程師，跟容祖兒和王祖藍是同班同學，四妹黃曉芙是CNN旅遊編輯，現留在倫敦開了間「Lub Lub London」賣港式雞蛋仔，五妹黃曉琪修讀中大藝術系，曾經為短片擔任女主角獲網民讚有「仙氣」。翠如的三妹黃麗茵是一名藝術家，她畢業於中文大學藝術系，後來修讀藍帶國際學院馬德里分校的西班牙烹飪文憑課程，返港後在高級餐廳將藝術及美食合二為一，成為廚師。

黃麗茵以廚師的身分製作電台節目《香港美味製造》，與飲食作家呂嘉俊擔任主持人，訪問香港本地農耕或者製作食材的人，帶出香港其實一樣擁有本土出產的食材，相當有意義。在《香江暖流》節目中，主持人問到黃麗茵讀畢藝術卻轉行去做廚師，家人會否反對，她說：「佢哋好支持喎，本身讀藝術，既然支持得我讀藝術，已經唔管我呀喇！」她表示自己現時主力在西餐和Fine Dining方面發展，研發很多Fusion菜式。她笑言為了接受《香江暖流》節目，一心打算諗一個香港沒法種植的「蔬菜組合」問題考聽眾，但最終發現香港很多蔬菜都種到。她希望《香港美味製造》節目帶出香港很多資源可以善用，而食物要經過飛機運送過程始終會影響味道，難得有本土製作，就可以享受食物的原味道。

黃麗茵熱愛藝術，跟音樂人黃靖拍拖多年，感情穩定，經常都會去結伴去旅行，2020年訂婚，去年8月結婚，黃家全家上下都有出席婚禮見證最重要的時刻，不過翠如和蕭正楠似乎因工作未有現身，不過仍然在社交平台送上滿滿祝福。