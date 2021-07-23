【FOCUS】歐央行Qeternity　加息遙無期

跟美聯儲的直接了當相比，耗費18個月進行前瞻指引評估的歐洲央行，周四(22日)晚公布的7月政策決議倍顯詰屈聱牙。被形容為「繁瑣(convoluted)」、「應退回重做(re-do)」的新表述，簡而言之看點有三:

一是仿效聯儲，徹底放棄預防式加息，由關注「通脹預期」轉為實際通脹；二是直認通脹已經埋身，惟暗示可能在一段時間容忍其超出政策目標；三是最關鍵，即明言通脹需「持久」達至2%水平才會加息。

加息之錨由通脹預期轉為通脹

過去幾月顯著加快PEPP(緊急資產收購計劃)步伐的ECB，單從資產負債表的擴張速度看，可謂較FED、BOJ更無節操。而倘若要用一個字概括最新的7月政策決議，或當屬「Qeternity」--永續超級寬鬆。

歐洲央行修改政策前瞻指引，明確通脹需「持久」達至2%水平才會加息。

在今次7月政策會議召開前兩周，歐洲央行已宣布近20年來首次上調通脹目標，由「接近但低於2%」調整為「2%」，並強調對稱。昨晚結束的最新會議，因應最新通脹目標，如何修改政策前瞻指引成為焦點。不過，儘管拉加德花了近一小時時間進行闡釋，但詰屈聱牙的政策決議，令這一耗時18個月的大手筆顯得有些雷聲大雨點小。

跟6月會議相比，除了通脹目標的變化，就要數加息之錨由「inflation outlook」轉為「inflation」，相當於仿效聯儲的「看到真通脹才加息」的後視鏡做法，徹底放棄預防式加息。

馬斯克質問:世界將走向何方

那麼，歐元區6月最新CPI錄按年增1.9%，距離2%僅一步之遙，是否預示加息已近?答案是非也。

根據最新政策決議，加息的條件不單是通脹達到2%，更要「持久的(durably)」；而根據歐洲央行預期，2021-2023年通脹分別為1.9%、1.5%、1.4%，加上行長拉加德明言「通脹壓力可能只是暫時的，中期通脹前景遠低於央行目標」，換言之，市場預期歐洲央行啟動加息或最快要待2025年。

負利率暫望不到盡頭，「鋼鐵俠」馬斯克(Elon Musk)繼早前直言，「很煩惱看到特斯拉在歐洲的銀行餘額因負利率不斷下跌，這太瘋狂了……我們肯定會將其轉移到比特幣」後，他昨日再質疑，「負名義利率?世界將走向何方……」

面對「大鴿派」拉加德以吸取「過早收水」歷史教訓為名將超寬鬆政策進行到底，帶動意大利、西班牙脆弱經濟體國家債券雞犬飛升，或加大鮑威爾下周議息會議繼續放鴿的底氣。而面對5月通脹錄2.5%近十年最高，歐洲央行Qeternity又如何攪動德國9月選舉，拭目以待。