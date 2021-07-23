  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
時事要聞娛樂情報政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

23/07/2021

【FOCUS】歐央行Qeternity　加息遙無期

#通脹目標 #馬斯克 #負利率 #歐洲央行 #前瞻指引
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　跟美聯儲的直接了當相比，耗費18個月進行前瞻指引評估的歐洲央行，周四(22日)晚公布的7月政策決議倍顯詰屈聱牙。被形容為「繁瑣(convoluted)」、「應退回重做(re-do)」的新表述，簡而言之看點有三:

 

　　一是仿效聯儲，徹底放棄預防式加息，由關注「通脹預期」轉為實際通脹；二是直認通脹已經埋身，惟暗示可能在一段時間容忍其超出政策目標；三是最關鍵，即明言通脹需「持久」達至2%水平才會加息。

 

加息之錨由通脹預期轉為通脹

 

　　過去幾月顯著加快PEPP(緊急資產收購計劃)步伐的ECB，單從資產負債表的擴張速度看，可謂較FED、BOJ更無節操。而倘若要用一個字概括最新的7月政策決議，或當屬「Qeternity」--永續超級寬鬆。

 

歐洲央行修改政策前瞻指引，明確通脹需「持久」達至2%水平才會加息。

 

　　在今次7月政策會議召開前兩周，歐洲央行已宣布近20年來首次上調通脹目標，由「接近但低於2%」調整為「2%」，並強調對稱。昨晚結束的最新會議，因應最新通脹目標，如何修改政策前瞻指引成為焦點。不過，儘管拉加德花了近一小時時間進行闡釋，但詰屈聱牙的政策決議，令這一耗時18個月的大手筆顯得有些雷聲大雨點小。

 

　　跟6月會議相比，除了通脹目標的變化，就要數加息之錨由「inflation outlook」轉為「inflation」，相當於仿效聯儲的「看到真通脹才加息」的後視鏡做法，徹底放棄預防式加息。

 

馬斯克質問:世界將走向何方

 

　　那麼，歐元區6月最新CPI錄按年增1.9%，距離2%僅一步之遙，是否預示加息已近?答案是非也。

 

　　根據最新政策決議，加息的條件不單是通脹達到2%，更要「持久的(durably)」；而根據歐洲央行預期，2021-2023年通脹分別為1.9%、1.5%、1.4%，加上行長拉加德明言「通脹壓力可能只是暫時的，中期通脹前景遠低於央行目標」，換言之，市場預期歐洲央行啟動加息或最快要待2025年。

 

　　負利率暫望不到盡頭，「鋼鐵俠」馬斯克(Elon Musk)繼早前直言，「很煩惱看到特斯拉在歐洲的銀行餘額因負利率不斷下跌，這太瘋狂了……我們肯定會將其轉移到比特幣」後，他昨日再質疑，「負名義利率?世界將走向何方……」

 

　　面對「大鴿派」拉加德以吸取「過早收水」歷史教訓為名將超寬鬆政策進行到底，帶動意大利、西班牙脆弱經濟體國家債券雞犬飛升，或加大鮑威爾下周議息會議繼續放鴿的底氣。而面對5月通脹錄2.5%近十年最高，歐洲央行Qeternity又如何攪動德國9月選舉，拭目以待。

 

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#通脹目標 #馬斯克 #負利率 #歐洲央行 #前瞻指引

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk