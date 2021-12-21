【FOCUS】直播一姐遭全網封殺　祭旗最高層兩盤「大棋」？

直播一姐，全網封殺；頂級流量，逝水東去。臨近歲末稍見緩和的監管風暴再有大動作－－杭州市稅務局周一(20日)下午高調宣布，網絡主播薇婭(本名黃薇)偷逃稅款重罰13.41億元人幣；薇婭的社交媒體帳號在發布一篇致歉信後遭噤聲。

《Time》2021百大最有影響力人物、全國脫貧攻堅獎、三八紅旗手……百萬寵愛於一身的薇婭瞬間跌落神壇，令人唏噓之外其實早有端倪，冥冥中可謂為最高層的兩盤「大棋」祭旗。

壓榨中小賣家生存空間，如另類壟斷

「薇婭的女人們，看過來！」說起在淘寶直播間一呼「千萬」應的薇婭，內地網購「剁手」一族絕對無人不知。2020年直播帶貨GMV高逾200億元，今年雙11預售首日直播交易額逾82億元，直播吃麵令6萬份熱乾麵庫存短短一分鐘就售罄……

薇婭夫婦2017年4月成立謙尋控股，旗下有50餘名網路主播，公司自稱「新內容電商直播機構Top1」。(謙尋控股主頁 截圖)

但硬幣總有兩面，想獲得主播帶貨的品牌往往面對高比例佣金、天價坑位費(即直播間入場費)，甚至賺了吆喝卻賠錢，被形容為「實體為流量打工」；此外，主播為了保證自己直播間的「最低價」優勢，不惜干預品牌的最終定價權，上月薇婭、李佳琦宣布暫停與歐萊雅合作即是一例；更甚者，電商平台流量向頭部主播高度集中，壓榨中小賣家生存空間，儼如另類壟斷。

新業態層出不窮，數字人幣勢在必行

以上「三宗罪」，哪一宗最致命？回看11月16日市場監管總局對人大代表「防止大型互聯網公司利用網絡團購形成市場壟斷」的回復，提及互聯網平台企業利用資金、數據、流量等優勢進軍社區團購，可能導致(線下社區經濟經營者)失業人數增加，影響社會穩定，答案不言而喻。

若再聯想人社部7月明言互聯網是助力「靈活就業」的重要渠道；騰訊旗下微信11月底更新「互聯互通」第二階段舉措，允許點對點聊天直接訪問外部鏈接；國家網信辦上周三（15日）責令關閉2萬網紅帳號－－整治平台頭部主播壟斷流量，衝擊電商經濟、擠壓就業空間，可謂早已是山雨欲來。

薇婭事件或如同「雙減」政策之於教培行業一般，成為直播帶貨行業未來發展的分水嶺，而其偷逃稅款、少繳稅款高逾7億元，恐意味面對互聯網新業態層出不窮，最高層的另一盤「大棋」數字人民幣勢在必行。