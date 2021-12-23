【FOCUS】稀土國家隊橫空出世　劍指碳中和時代

「中東有石油，中國有稀土」。鄧小平的論斷迴響29年後，國資委牽頭三大稀土巨頭戰略重組的「中國稀土集團」周四(23日)橫空出世，戰略意義不言而喻。

擁國內七成中重稀土開採量

2019年中美貿易戰爆發初時，官媒《環球時報》稱稀土為「北京的王牌」；今年3月，工信部明言，中國稀土沒賣出「稀」的價格；臨近2021年年尾，傳言已久的稀土國家隊終於揭開面紗－－三大稀土巨頭中鋁集團、五礦集團、贛州稀土集團領銜組建「中國稀土集團」，分別持股20.33%，大股東國務院國資委持股31.21%，另兩家鋼研科技集團、有研科技集團分別持股3.9%。

何解整合三巨頭、而另一大巨頭北方稀土集團則按兵不動？答案就在前者主打中重稀土，後者主打輕稀土，未來勢形成一南一北、相輔相成發展格局。據機構測算，「中國稀土集團」坐擁國內七成的中重稀土開採量。

那麼，稀土國家隊主打中重稀土有何玄機？須知，所謂「稀土」其實是17種稀有金屬的通稱。相比鑭（La）、鈰（Ce）、鐠（Pr）、釹（Nd）、鉅(Pm)等原子序較小的輕稀土，釤(Sm)、鋱（Tb）、鏑（Dy）、鈥（Ho）、鉺（Er）、銩（Tm）等原子序較大的中重稀土更矜貴，且可替代性更小，例如鏑用於製作晶片的光刻機，鋱、鉺等用於動力電池等。

鞏固新能源等供應鏈掌控力

據美國地質調查局（USGS）數據，去年全球稀土探明儲量約1.2億噸，其中中國佔4400萬噸或37%；儘管儲量遠算不上壟斷，但美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）報告就指，中國供應了全球85％的稀土。

中國可謂穩握全球稀土供應命脈，背後是被西方稱為「Three Ms。」的巨大優勢，即採礦與礦物工程(Mineral Engineering)、冶金工程( Metallurgical Engineering)、材料科學與工程(Materials Science)。

以電動車的永磁同步電機至少需要逾1公斤的稀土，1兆瓦的風能發電機至少需要170公斤的稀土看，北京就稀土正式祭出更激進立場，以此鞏固「石油時代」轉型至「碳中和時代」的供應鏈掌控力，戰略意義不言而喻。

而坐擁150萬噸稀土儲量的美國，總統拜登2月簽署總統令，要求調整包括稀土在內的供應鏈，但美國境內目前僅有一間規模化的稀土生產基地－－位於加州的MP Materials，去年產量3.85萬噸，相比中國14萬噸，未來定價權或勝負已分。