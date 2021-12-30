【FOCUS】商湯上市一鳴驚人　引領趨勢惟盈利成挑戰

人工智能獨角獸公司－－商湯(00020)，經歷美國拉黑、延遲上市、下限定價的連串波折，周四(30日)登陸港股終一鳴驚人，半日最多飆升23%。參照阿里達摩院本周發布的「2022十大科技趨勢」，如果說華為主打「雲、網、端融合」，那麼商湯則是追求「大小模型協同進化」。

智慧城市、智慧商業佔營收八成

說到商湯，或許第一反應就是聯想到「人臉識別」；殊不知，其開發的22196個人工智能模型(截至6月)，應用遍及智慧城市、智慧商業、智慧生活、智能汽車，四大業務去年營收佔比分別為43.1%、39.7%、12.6%、4.6%。

以智慧城市為例，其「方舟城市開放平台(SenseFoundry)」能檢測城市中的井蓋、消防栓、電線桿、道路護欄等公共設施的狀況；輔助監測共享單車違規停放或廢棄；分析交通事故、火災、垃圾亂放等。

值得一提的是，商湯的智慧生活業務擁有「火星混合現實平台(SenseMARS)」，通過聯通手機終端、loT設備，AR/MR眼鏡等硬件設施，為景區、商超、機場等現實場景提供解決方案，被稱為虛擬疊加現實的通道，元宇宙意味十足。與故宮合作的「號捨考生相」和「孔廟祭孔」兩大互動展項，即是一例。

毛利率標青，惟人均效益低同業

若論商湯的核心競爭力，當屬由40位教授引領的逾3500人研發團隊，以及SenseCore商湯AI大裝置，後者被類比為高能物理中的粒子對撞機。

參照阿里達摩院本周發布的「2022十大科技趨勢」，如果說華為主打的是趨勢九－－「雲、網、端融合」，那麼商湯則是追求趨勢二－－「大小模型協同進化」，降低人工智能生產要素的價格，推動物理世界的全面數字化轉型。

對商湯而言，未來的最大挑戰是如何面對競爭對手林立，走出一條盈利大道。據招股書顯示，儘管毛利率連升三年(今年上半年達73%)，但過去三年半虧損高逾240億元人幣(經調整EBITDA虧損淨額25.9億元)，且人均效益遠低於海康威視、科大訊飛、大華股份等其他AI巨頭。

而未來能否跑贏一眾以計算機視覺為中心的軟硬件公司(如曠視、海康、大華)及雲服務供應商(如阿里、騰訊)，燒錢研究模式又能否持續，未來股價是將蹈寒武紀（滬：688256）覆輒還是對標美股的Palantir，拭目以待。