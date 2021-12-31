【FOCUS】製造業服務業景氣升　難改穩增長壓力山大

傳統生產淡季疊加多省疫情反彈，未阻12月製造業及服務業景氣雙雙走升。國家統計局周五(31日)公布，當月製造業PMI報50.3%(預期:50%)，按月升0.2個百分點；服務業商務活動指數報52%，按月升0.9個百分點。

標題數字表現不俗，但看真些，製造業新出口訂單、出廠價格指數走低；小型企業PMI續惡化；建築業商務活動指數跌至全年次低……都指向明年首季穩增長壓力山大。

新出口訂單指數錄連續第8個月收縮

宏觀經濟先行指標－－製造業PMI，2021年收爐表現再勝預期；伴隨保供穩價政策力度加大，部分大宗商品價格回落明顯，12月生產保持擴張。但需求端續乏力，反映內需的新訂單指數連續5個月收縮(49.7%)，出廠價格指數亦按月再跌3.4個百分點至45.5%。

此外，反映外需的新出口訂單指數連續8個月收縮(48.1%)，印證商務部周三(30日)關於「2022年穩外貿工作難度前所未有」論斷。而鑒於小型企業PMI再按月挫2個百分點至46.5%，全國稅務工作會議昨日同指，明年要加大對小微企業、個體工商戶等企業的組合式減稅降費支持力度。

最令市場意外的是，儘管本月寧波、杭州、西安本土疫情爆發接二連三，但服務業商務活動指數卻不跌反升，報52%的三個月最高，航空運輸、餐飲、文化體育娛樂等行業重回擴張區間。

建築業指數全年次低，房企年關難過

不過，同屬非製造業的建築業商務活動指數則按月驟降2.8個百分點至56.3%，錄全年次低。歷史經驗顯示，建築業往往是經濟下行時穩增長的重要力量，指數動力走弱，房地產或基建能否擔當明年穩增長大任再成疑。

易居研究院就預計，2022年全國房地產開發投資增速為0%左右，可能創本世紀以來最低增速。信用評級機構東方金誠甚至稱，明年房地產投資或出現有歷史數據統計以來的首次負增長，明年上半年房地產市場持續下滑，將成政策性降息的主要驅動力。

小微企業日子不好過，房企的年關更難捱。據野村估算，農曆新年前夕，房企或需向農民工、建築工支付1.1萬億人民幣拖欠工資，而明年首季、次季的離岸美元債到期金額分別高達198億美元、185億美元，若加上在岸市場到期債券，資金黑洞分別高達2100億人幣、2090億人幣。

凡此種種，四季度GDP增速大概率按年跌穿4%，而明年首季穩增長政策集中發力之下，此輪下行周期或於4月觸底。