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03/01/2022

【FOCUS】新希望新挑戰雙至　中國資產望看高一線

#偉大鬥爭 #新冠疫情 #馬斯克 #2022 #熊市
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　　新年好，2022，新希望、新挑戰並肩而至－－當製藥大廠正研發可預防數個變種病毒的「多價」疫苗，全球總確診突破2.9億例；當最高層新年賀詞描繪「堅韌不拔、欣欣向榮的中國」，今年首期中共黨刊《求是》警示「各種鬥爭不是短期的而是長期的，將伴隨實現第二個百年奮鬥目標全過程」；當標普500指數剛剛過去一年錄得27%標青表現，從華爾街傳奇人物Jim Rogers到「鋼鐵俠」Elon Musk齊預言最糟的熊市及下一波衰退將不日來臨。

 

新藥或助大流行轉風土病

 

　　璀璨的跨年煙花驅不走Omicron的陰霾，進入2022年，全球新冠總確診累計逾2.9億例，按過去7日平均單日新增近135萬例計，突破3億大關指日可待。不過好消息是，更先進的疫苗和抗病毒療法正在馬不停蹄研發中，包括製藥大廠Moderna預期可預防數個變種病毒的「多價」疫苗，以及可同時對抗新冠、流感等病毒株「泛呼吸道」疫苗。

 

 

　　此外，繼美國FDA(食品藥物管理局）緊急授權輝瑞、默沙東的兩隻抗新冠口服藥Paxlovid、Lagevrio以及阿斯利康的抗體雞尾酒注射藥物Evusheld後，歐盟、英國亦通過對Paxlovid的緊急授權，另丹麥、韓國等同對新冠口服藥大開綠燈。

 

　　倘若更多口服藥在今年問世並成為主流，或助新冠肺疫加速由大流行轉向至風土病(比爾蓋茲較早時預言，大流行的急性爆發階段將在2022年的某個時候結束)，但亦引發催生更耐藥變種毒株的擔憂。

 

偉大鬥爭　VS    四個重大

 

　　再看獨此一家堅持「動態式清零」抗疫策略的中國，新一年面臨疫情此起彼落、樓市債務壓頂、消費疲軟難興等多重壓力。國家主席習近平於2022年新年賀詞描繪「一個堅韌不拔、欣欣向榮的中國」的同時，不忘提醒「要常懷遠慮、居安思危，保持戰略定力和耐心」。

 

　　而2022年首期中共黨刊《求是》雜誌，再發表習近平於六中全會第二次全體會議上講話警示，「我們面臨的各種鬥爭不是短期的而是長期的，將伴隨實現第二個百年奮鬥目標全過程」，呼應2019年9月「鬥爭的期限可能長達30年(即到2049年)」的提法。

 

　　相比當時強調「重大鬥爭」，今次提升至「偉大鬥爭」，直指「有效應對重大挑戰、抵禦重大風險、克服重大阻力、解決重大矛盾」，接連4個「重大」無疑暗示新一年環境更風高浪急。

 

羅傑斯、馬斯克齊聲預警

 

　　至於投資市場又如何？儘管去年滬指創下6年新高，標指500更錄飆升27%，但華爾街傳奇人物Jim Rogers就淋冷水稱，「我們已經有11年沒有經歷過一次嚴重的熊市了，下次遇到的熊市，將是我一生中最糟糕的一次。」

 

　　如果說高喊「狼來了」已久的羅傑斯，實際上被屢刷新高的美股打臉了無數次，但最新加入唱淡陣營的全球首富、「鋼鐵俠」Elon Musk的預言則不容忽視。他於2021年最後一天回應網民追問「何時下一次經濟衰退」稱，預測宏觀經濟備具挑戰，但直覺可能在2022年春夏左右，不遲於2023年。

 

　　不過，從中美貨幣政策2022年大概率呈現一鬆一緊背道而馳看，北京發力大規模穩增長措施，或再次如2016年推出大規模常規刺激措施般拉動全球資本開支週期，中國資產有望看高一線。

 

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