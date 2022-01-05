【FOCUS】加持光環變減持魔咒　騰訊套現為逆風綢繆？

好心分手，股價遭殃，下一個輪到誰？繼聖誕節前大手派息式減持京東(09618)後，中國互聯網股「一哥」騰訊(00700)周二(4日)晚再宣布，減持新加坡互聯網新秀Sea(冬海集團)2.6%股權。減持消息拖累Sea在美股價一夜急瀉11%，騰訊急於套現(預計至少28億美元)背後是否有說不出的苦衷？

概念股股價齊作鳥獸散

有「東南亞騰訊」之稱的Sea，旗下遊戲業務Garena最新季度活躍用戶 (QAU)高達7.29億，電商業務Shopee位居去年全球電商APPs下載量之首，數字支付業務SeaMoney最新一季處理支付額按年增111%至近50億美元－－蒸蒸日上似遠未見頂，惟騰訊選擇此時激流勇退，擬將所持投票權降至10%以下，拖累Sea股價失守200美元大關，過往籠罩於加持光環之下的一眾「騰訊概念股」齊作鳥獸散。

騰訊將「科技向善」稱為公司新的使命願景。

拼多多、B站、鬥魚、唯品會、蔚來在美股價分別跌11%、9%、8%、4%、5%，上月遭變相減持14.7%的京東及市場押注或是下個減持對象的美團(03690)，在港股價今早雙雙創月低，騰訊自身半日則收跌3.5%。

儘管新聞稿寫得無懈可擊，將減持稱為「釋放投資部分價值」、「提供資源以支持其他投資及社會責任項目」，但背後到底有何玄機？

留意「社會責任項目」

自第三季淨利潤增幅錄得10年來首次按年下跌起，騰訊等互聯網大廠「過冬」之聲不絕於耳，最新的「一葉知秋」是快手調整員工福利，取消免費早午餐及下午茶；字節跳動在歐洲推出電商Fanno，悄悄賣起平貨；百度、愛奇藝、蘑菇街等紛紛被曝裁員。

去年股價挫逾兩成、仍穩居中國股市市值頭把交椅的騰訊(不計台積電)，進入2022年，遊戲、網絡廣告、商業支付等業務面臨的逆風不減，其中，由人行數字貨幣研究所開發的數字人民幣APP（試點版）周二(4日)在安卓、蘋果應用商店上架，未來勢衝擊騰訊明星產品「微信支付」。

此外，由北京大學互聯網發展研究中心領銜發布的首份《中國大安全感知報告（2021）》，大吹「數字安全」風，指多達6成公眾認為個人數字信息有被洩露風險、7成公眾感到算法「算計」自己，加上九大國企被指禁用微信，此王牌應用未來會否遭拆分或如螞蟻消費金融引入國資，可謂一切皆有可能。

騰訊新聞稿看似輕描淡寫的「社會責任項目」，背後擔負多少對社會「負責任」的數字化轉型投名狀，是一杯待飲的苦酒還是一扇新的大門，揭盅時間正加速倒數中。