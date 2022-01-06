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06/01/2022

【FOCUS】聯儲紀要十提「縮表」　惟中期選舉年路未絕

#加息 #美股 #縮表 #聯儲
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　　鐵定連任的聯儲主席鮑威爾放飛自我，放「鷹」愈來愈High。周三(5日)公布的12月會議紀要出乎意料多達10次提及「縮表（runoff）」，觸發科技股遭遇十年最猛砸盤，短期美債收益率近收復大流行前水平。

 

縮表或提前至，股債加密貨幣齊挫

 

　　聯儲的印鈔機繼續轟鳴，但由龍頭股支撐的美股指數牛市幻覺，突遭當頭棒喝。如果說會議紀要有關「更早或更快地上調聯邦基金利率」的提法，早已獲市場消化(利率期貨顯示預期3月加息的概率高近七成)，那麼突如其來的「縮表」逆風，令投資者猝不及防打了個噴嚏。

 

 

　　上一輪2014-2017年貨幣政策正常化時，聯儲在啟動加息後兩年才開始縮表；但今次會議紀要提及，「跟委員會以往的經驗相比，與會者認為，縮表的適當時機可能更接近政策利率提升的時機」，似暗示可能同在今年內啟動。

 

　　聯儲鷹聲嘹亮，納指重挫3.3%、標指跌1.9%，「木頭姐(Cathie Wood)」的旗艦基金ARKK累計較高位回撤近45%；2年期、5年期美債殖利率急升，雙雙接近大流行前水平，10年期美債殖利率則升穿1.71%。此外，走勢素來獨立的比特幣，亦不敵流動性退潮威脅，一度跌至42500美元邊緣。

 

做多美元及盈利增長不俗的科技股

 

　　由聯儲資產負債表膨脹(過去兩年增加5萬億美元)催生的美股牛市，指數迭創新高的同時，修正其實早已開始。以納指為例，實際上有62%的成分股股價低於200天移動平均線；而ARKK的愛股Tesla、Zoom、Spotify、Coinbase，較高位跌幅同分別高達12%、69%、38%、35%。

 

　　有「YYDS(永遠的神)」之稱的美股開年不利，接下來走勢將如何？壞消息是，恐慌指數VIX已突破2020年3月市場低點以來的壓制模式，恐意味今年市場波動率將顯著飆升；好消息則是，2022年為美國中期選舉年，從過往中期選舉年的標指500指數表現看，往往是上半年節節下跌，之後於10月起展開大升浪。

 

　　此外，倘若更多證據指向Omicron引起的症狀偏輕(例如許多國家雖然確診飆升，但死亡率及ICU病床使用率幾無變動)，由封城堵路及社交隔離導致的通脹壓力或已見頂，聯儲今年未必真的升息3次。

 

　　鑒於聯儲用「口」管理通脹預期出神入化，以及拜登據報周內將公布聯儲3名高層的提名人選，做多美元及盈利增長不俗的科技股，或是渡過動蕩一年的指南。

 

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