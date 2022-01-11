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11/01/2022

【FOCUS】加息競猜「大冒險」　盯實低端加薪潮

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　　1.808%，「聯儲大戰通脹」戲碼漸近高潮，10年期美債殖利率周一(10日)再下一城，觸及近兩年高位。預測往績差強人意的高盛和摩通，雙雙玩起加息競猜「大冒險」，納指在急挫2.7%後復活，機構借GAMMAT再次割了一把散戶韭菜。

 

　　昨日重申「防止高通脹根深柢固」的聯儲主席鮑威爾，周二(11日)稍後出席參議院聽證會料續「通脹鬥士」上身。而隨著美國幾近全民就業，此波推動通脹上衝的低端勞工加薪潮今年能否持續，又會否逆轉需求端，美國消費者債務最新錄得20年來最大單月增幅，信號值得留意。

 

高盛、摩通預測往績差強人意

 

　　聯儲3月加息預期甚囂塵上，七連升的10年期美債殖利率一度突破1.8%，錄2020年1月21日以來最高。高盛最新預期，聯儲今年可能3月、6月、9月、12月各加息一次；摩通首席執行長Jamie Dimon更指，「如果只加4次，我個人會感到驚訝」。不過，兩家大行過往的預測記錄並不標青，其2018年12月雙雙押注聯儲2019年將加息4次，惟2019年實際為減息3次。

 

　　儘管如此，激進加息「狼來了」之聲，拖累隔夜納指一度急挫2.7%，惟其後絕地反彈，被稱為GAMMAT的六大科技股龍頭除Meta、Amazon外，Google、Microsoft、Apple、Tesla倒升收市。指數一來一去幾無變動，但散戶恐就再次被機構割了把韭菜。

 

　　大行高吹美國加息周期集結號，最直接的基礎當屬近40年高的通脹，市場普遍預期，將於周三(12日)揭盅的12月消費者物價指數(CPI)或由11月按年6.8%水平續攀至7字頭。除了供應鏈瓶頸持續，通脹螺旋式上漲的最大威脅，被認為是由「偉大的辭職」推動的加薪潮。

 

低端職位工資上漲趨勢現放緩

 

　　不過看真些，無論是「偉大的辭職」還是加薪潮，擔綱主角實際是大學學歷以下的低端職位。據美國勞工統計局(BLS)數據，在11月創紀錄的450萬辭職人數中，來自休閒和酒店業的就有100萬人；此外，去年第三季餐廳、酒吧、酒店員工平均工資錄按年升8.1%，大幅高於整體薪酬1.5%的漲幅。

 

　　值得留意的是，BLS的數據同時顯示，低端職位的工資上漲趨勢正在放緩；以腳投票倒逼僱主加薪的趨勢在2022年能否持續，或成為後續通脹走勢的關鍵。美國經濟政策研究所(EPI)首席經濟學家Heidi Shierholz就指，一旦新冠疫情帶來的勞動力供應抑制效應出現在後視鏡中，將有數百萬觀望者加入就業大軍。換言之，美國人正在賺取的創紀錄的高工資或在未來某個時候迎來拐點。

 

消費者債務飆升或致投鼠忌器

 

　　另一佐證或來自激增的消費者債務(主要包括信用卡債務、學生貸款、汽車貸款)。聯儲最新數據顯示，其於11月飆升399億美元至4.41萬億美元，按年增11%錄20年最大單月增幅。負債上升或可理解為人們慷慨消費，但更可能是為借錢維持生計。

 

　　當每周300美元聯邦失業救濟已成追憶，清償債務的唯一選擇恐指向更多人重返就業市場。而激進加息勢增加一眾卡奴的最低還款額及利息負擔，鮑叔會如何選擇？

 

　　回想他2012年10月在QE3啟動後的一個月後，一邊表示對QE的擔憂，一邊道破天機，「Investors really do understand now that we will be there to prevent serious losses（投資者心知肚明，我們會保底）」，而當時他對市場預期資產負債表將接近4萬億美元感到「uncomfortable」，現在回看注定得啖笑。

 

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