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12/01/2022

【FOCUS】通脹「東方不亮西方亮」　中國力衝首季信貸開門紅

#CPI #減息 #開門紅 #中國資產 #通脹
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　　全球通脹「東方不亮西方亮」。相比美國6.8%的40年高、OECD(經合組織)5.8%的25年高、土耳其36%的19年高，中國最新揭盅的數據顯示，2021年全年CPI(居民消費價格)僅漲0.9%。

 

　　眼見12月CPI、PPI(工業生產者出廠價格)雙雙超預期放緩，中國繼12月調低市場利率(LPR)後，削減政策利率(MLF或OMO)刺激信貸需求料已箭在弦上，力保首季信貸「開門紅」。

 

料利用美加息前窗口期減息

 

　　國家統計局周三(12日)公布，去年12月CPI按年漲1.5%(預期：1.8%)，食品價格更錄通縮(-1.2%)，其中豬肉從天堂跌落凡間，急瀉逾三成半(-36.7%)。而火箭式上衝的PPI則錄按年漲10.3%(預期：11.1%)，錄四個月低位，購進價格更是2020年12月以來首見漲幅掉頭回落。

 

 

　　全年計，中國CPI通脹僅漲0.9%，羨煞美歐一眾深陷通脹泥沼的西方國家。市場因此普遍預期，央媽將更有底氣推出更多寬鬆措施，包括利用美聯儲正式加息前的窗口期，削減中期借貸便利或公開市場操作的政策利率5至10個百分點，以刺激信貸需求，力保首季信貸「開門紅」。　

 

　　歷史記錄顯示，首季特別是1月、3月例來是中國全年信貸投放的高峰，去年1月新增人民幣貸款創下3.58萬億的歷史新高，單月即佔去年首11月總量的近五分一。加上經驗而言，金融數據往往領先經濟增長一兩個季度，要確保節節走低的經濟增長不至徹底失速，1月信貸及社融新增規模「衝量」堪稱政治任務。

 

密推重大項目疊加房貸鬆綁

 

　　不過，去年12月全面降準後，市場水浸令票據驚現近「零利率」的怪現象，背後反映銀行風險偏好低及實體經濟融資需求弱。好兆頭是，票據市場進入1月利率大幅反彈至2.6%附近，顯示開年後信貸項目充足，商業銀行無需再靠「票據衝量」來完成信貸指標。

 

　　據不完全統計，目前上海、浙江、四川、安徽、海南等地陸續「官宣」的2022年重大項目開工總投資額已高達1.74萬億元。此外，多個地產商證實，銀行針對優質房企承債式收購出險房企業項目，相關並購貸款不再計入「三道紅線」相關指標，而北京、上海等地銀行亦加速審批房貸按揭，廣州、深圳則現深房貸利率下調。　　

　　

　　倘若上半年中國減息、美國加息雙雙成為事實，將是1999年6月以來再次上演背道而馳；而從1999年滬指以「5.19」行情拉開牛市序幕看，今年中國資產看高一線可期。

 

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