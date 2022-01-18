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18/01/2022

【FOCUS】人口淨增斷崖下跌　數字經濟成最大風口

#數字經濟 #人口 #老齡化
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　　從單季結婚登記夫妻跌穿200萬對，到2021全年人口總數僅增48萬或0.034%－－不結婚、不生娃似風潮日盛，拖累中國最新出生率錄有歷史統計以來最低。一時間，「人口定時炸彈」、「潛在地震時刻」……佔據中外媒體頭條。

 

　　若按出生率連跌5年至千分之7.52的趨勢，原本預期的下一個五年(2026-2030年)才至的人口總量拐點，或提前在今明兩年到來。傳統意義的人口紅利正迅速消失，未來紅利會否來自虛擬數字世界？從最高層《不斷做強做優做大我國數字經濟》的最新文章，或可窺線索一二。

 

新生人口2100年或跌至300萬關

 

　　中國去年GDP佔到全球經濟產出的近兩成，但第四季僅增4%、消費動力失速、人口淨增長史上最低，都令去年底有關「未來5年或是改革開放逾40年來最困難的一個時期」的判斷，恐一語成讖。

 

 

　　國統局數據顯示，去年內地新生人口錄1062萬新低，減去首次突破千萬級的死亡人口(1014萬)，人口淨增僅48萬；相比2017年的779萬、2018年的530萬可謂斷崖式下跌，亦大幅少過2020年疫情最嚴峻時的204萬。

 

　　在基準預測下，內地新生人口今明兩年或跌破千萬關口，到2050年跌破800萬，2100年逼近300萬關；照此情境，到本世紀末，中國總人口或降到6.85億左右。

 

人口持續淨流出城市房價堪憂

 

　　此福兮禍兮？正面而言，有利紓緩生態、糧食、能源等壓力及房價上升動力；負面來說，出生率下降意味未來二三十年勞動適齡人口短缺，拖累消費需求，無法負擔深度老齡化下的稅收，加大債務可持續化壓力等。

 

　　此從具中國特色的農村地區大紅標語宣傳的演變－－90年代的「計劃生育好，政府來養老」，到十餘年前的「養老不能全靠政府」，再到現時的「贍養老人是義務，推給政府很可恥」……可見一斑。可以預見，未來城市間的搶人大戰將愈來愈激烈，人口持續淨流出的城市無論房價還是產業，都將一蹶不振。

 

促數字技術和實體經濟深度融合

 

　　如何應對人口總量下降的大趨勢？除了中央去年中放開三胎、祭出雙減辣招，地方紛推各式產假延長及生育獎勵，從另一角度看，唯有依靠經濟增長模式轉型。有觀點就指，人口不是命運，中國事實上選擇了變老的最好時機，即人工智能和機器人技術的時代，包括在密集使用工業機器人替代技能勞工方面有相當大的空間。

 

　　無獨有偶，最新一期中共黨刊《求是》就刊登國家主席習近平的重磅文章，「不斷做強做優做大我國數字經濟」，提出充分發揮海量數據和豐富應用場景優勢，促進數字技術和實體經濟深度融合，賦能傳統產業轉型升級，催生新產業新業態新模式。

 

　　而在中國最發達的城市之一上海，當地最新提出，全面推動城市數字化轉型，加快在未來醫院、智能工廠、智能交通領域布局實施一批新型基礎設施重大示範項目，加緊研究布局未來虛擬世界與現實社會交互平台。

 

　　以上種種，依賴傳統人口紅利的產業走向過剩，新賽道已呼之欲出。

 

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