【FOCUS】美股三大風險壓頂　讓飛刀再落一陣

End?還是the beginning of the end?抑或是the end of the beginning?開年持續「行衰運」頂的美股,周一(24日)驚濤駭浪未平--標指、納指盤中分別暴瀉4%、5%,收盤雙雙V彈倒升,盤後期指再轉跌。

美股「一哭二鬧三上吊」的戲碼,能否如2020年3月般召喚出「FED Put」?大摩、高盛、美銀、瑞穗等就繼續唱空。「在市場血流成河時買進」是否仍成立?讓飛刀再落一陣。

TINA、FOMO突煙消雲散

股神旗下巴郡(Berkshire Hathaway)股票,以及「木頭姐」操盤的方舟旗艦(ARKK)基金,去年初至今「一上、一下」的走勢,被視作聯儲流動性退潮預期之下,「價值VS成長」大輪換的最佳詮釋。

經歷美股開年至今連續3周動盪,相比巴郡股價較52周高位僅回吐約6%,ARKK回撤高達57%;其他炒作寵兒同不惶多讓,Gamestop、AMC、Beyond Meat、維珍銀河分別大瀉82%、81%、75%、88%;此外,比特幣價格亦較高位蒸發逾半。

進入2022,市場氣氛急轉,芬佬們昔日掛在嘴邊的「TINA(there is no alternative,指零利率環境只能買股)」、「FOMO(fear of missing out,指擔心錯過爆升股)」突然煙消雲散,何解?答案兩個字--通脹。

當聯儲上下齊將「遏抑通脹」稱為首要重任,拜登周一被死對頭霍士新聞記者的通脹問題激到失態爆粗,白宮聲稱「總統並不將股市視為判斷美國經濟強弱的途徑」,現在指望2020年3月美股大跌後的「FED Put」重現,顯然是不切實際。

靜候聯儲加息靴子落下

大摩首席美股策略師Mike Wilson預期,美股未來3至4周還將現痛苦下滑,標指或再跌一成至4000點以下,「泡沫源於股市過高的估值」;瑞穗則指,標指上半年可能最低跌至3800點,納指100可能再跌約15%,在12000點附近觸底。

除了美國高通脹失控觸發聯儲加速緊縮的風險(高盛最新指,今年加息次數或達7次,直至通脹急升局面扭轉);第二大風險是緊縮過快引發經濟衰退。美國1月製造業PMI初值已降至57.7的2020年10月以來低位,領先指標更預示ISM製造業指數未來數月將跌穿50的榮枯線;而12月零售銷售創10個月最大降幅,下行趨勢已延續6個月。

第三大風險則是地緣政治衝突升級。隨著北約稱將派出軍艦和戰鬥機到東歐戒備,美國另有8500兵力隨時準備增援,烏克蘭戰爭似一觸即發;另在中東地區,阿聯酋昨日表示攔截了胡塞叛軍發射的兩枚彈道飛彈,也門內戰恐隨時蔓延到其他海灣國家。

那麼,巴菲特所言「When there's blood on the streets, you buy」何時生效?靜候聯儲加息靴子落下和盯緊科技龍頭公司中期盈利預期。據華爾街數據提供商FactSet調查,分析師給予微軟、谷歌、亞馬遜「買入」評級的比例高逾九成,且預計未來12個月漲幅介於25%-44%,信不信?由你。