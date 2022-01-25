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25/01/2022

【FOCUS】美股三大風險壓頂　讓飛刀再落一陣

#美股 #烏克蘭 #ARKK #加息
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　　End？還是the beginning of the end？抑或是the end of the beginning？開年持續「行衰運」頂的美股，周一(24日)驚濤駭浪未平－－標指、納指盤中分別暴瀉4%、5%，收盤雙雙V彈倒升，盤後期指再轉跌。

 

　　美股「一哭二鬧三上吊」的戲碼，能否如2020年3月般召喚出「FED Put」？大摩、高盛、美銀、瑞穗等就繼續唱空。「在市場血流成河時買進」是否仍成立？讓飛刀再落一陣。

 

TINA、FOMO突煙消雲散

 

　　股神旗下巴郡(Berkshire Hathaway)股票，以及「木頭姐」操盤的方舟旗艦(ARKK)基金，去年初至今「一上、一下」的走勢，被視作聯儲流動性退潮預期之下，「價值VS成長」大輪換的最佳詮釋。

 

 

　　經歷美股開年至今連續3周動盪，相比巴郡股價較52周高位僅回吐約6%，ARKK回撤高達57%；其他炒作寵兒同不惶多讓，Gamestop、AMC、Beyond Meat、維珍銀河分別大瀉82%、81%、75%、88%；此外，比特幣價格亦較高位蒸發逾半。

 

　　進入2022，市場氣氛急轉，芬佬們昔日掛在嘴邊的「TINA(there is no alternative，指零利率環境只能買股)」、「FOMO(fear of missing out，指擔心錯過爆升股)」突然煙消雲散，何解？答案兩個字－－通脹。

 

　　當聯儲上下齊將「遏抑通脹」稱為首要重任，拜登周一被死對頭霍士新聞記者的通脹問題激到失態爆粗，白宮聲稱「總統並不將股市視為判斷美國經濟強弱的途徑」，現在指望2020年3月美股大跌後的「FED Put」重現，顯然是不切實際。

 

靜候聯儲加息靴子落下

 

　　大摩首席美股策略師Mike Wilson預期，美股未來3至4周還將現痛苦下滑，標指或再跌一成至4000點以下，「泡沫源於股市過高的估值」；瑞穗則指，標指上半年可能最低跌至3800點，納指100可能再跌約15%，在12000點附近觸底。

 

　　除了美國高通脹失控觸發聯儲加速緊縮的風險(高盛最新指，今年加息次數或達7次，直至通脹急升局面扭轉)；第二大風險是緊縮過快引發經濟衰退。美國1月製造業PMI初值已降至57.7的2020年10月以來低位，領先指標更預示ISM製造業指數未來數月將跌穿50的榮枯線；而12月零售銷售創10個月最大降幅，下行趨勢已延續6個月。

 

　　第三大風險則是地緣政治衝突升級。隨著北約稱將派出軍艦和戰鬥機到東歐戒備，美國另有8500兵力隨時準備增援，烏克蘭戰爭似一觸即發；另在中東地區，阿聯酋昨日表示攔截了胡塞叛軍發射的兩枚彈道飛彈，也門內戰恐隨時蔓延到其他海灣國家。

 

　　那麼，巴菲特所言「When there's blood on the streets, you buy」何時生效？靜候聯儲加息靴子落下和盯緊科技龍頭公司中期盈利預期。據華爾街數據提供商FactSet調查，分析師給予微軟、谷歌、亞馬遜「買入」評級的比例高逾九成，且預計未來12個月漲幅介於25%-44%，信不信？由你。

 

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