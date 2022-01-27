  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
時事要聞娛樂情報葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

27/01/2022

【FOCUS】鮑叔「最鷹」上身　內心或實茫然

#鮑威爾 #縮表 #加息 #聯儲
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　The most hawkish Powell is back。2018年底一手摧毀美股的鮑威爾正在歸來，隨著他周三(27日)下午2時半開始記者會發言，原本風和日麗的市場在「加息還有很大空間」、「可能比上次更快縮表」等鷹派措辭中風雲突變，美股由升轉跌、債市全面下挫、美匯企上96.5，亞洲股市血流成河，道期再挫400點……

 

記者會回應成「災難現場」

 

　　2022年聯儲首次貨幣政策會議終塵埃落定，儘管FOMC會後政策聲明近兩年來首次刪除「在這個充滿挑戰的時期，動用全部工具來支持美國經濟」的字眼，但鑒於市場早在上月已充分消化「3月結束買債+啟動加息」預期，美股三大指數齊造好，連日弱勢的納指一度升逾3%。

 

 

　　不過，隨著「災難製造者」鮑威爾登場，並對每個記者提問都幾乎鷹派上身，包括：當被問及加息會否損害就業市場時稱，「有巨大的加息空間（significant room）」，2年期美債收益率應聲錄2020年3月以來最大單日漲幅。

 

　　當被問及會否一次加息50個基點時，鮑威爾以「尚未決定」來不置可否，又強調今時週期不同往日，情況轉變將反映在政策上；更具殺傷性的是，他指「不排除(rule out)」未來每次政策會議都加息的可能。

 

多次稱未就加息做任何決定

 

　　對於市場最關注的縮表路徑，鮑威爾表示尚未就此討論，但就明言經濟不再需要持續高水平的貨幣支持，聯儲願意比上次更早地採取行動，步伐也可能更快（perhaps faster）。

 

　　但問題是，鷹聲嘹亮的美聯儲，要如何言行一致地推進強勢緊縮政策措施（到目前為止仍無任何實質動作），同時在經濟增長顯露放緩跡象時確保金融市場穩定？鮑威爾極盡放鷹的表態背後，實際可能是面對棘手處境的茫然。

 

　　此從他強調「未來將面對雙向風險（two-sided risks）的急流」，即行動太慢的風險如通脹過熱，行動太快的風險如拖累經濟增長、供應鏈瓶頸、東歐局勢等，「I don’t think it’s possible to say exactly how this is going to go」，並多次表示「沒有就加息步伐做出任何決定」，可見一斑。

 

　　去年完全押錯通脹走勢的鮑威爾，接下來三年「3+3+2」激進加息的基本預測可否持續？迅速趨平的收益率曲線或正搖頭嘆息。

 

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#鮑威爾 #縮表 #加息 #聯儲

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk