  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
時事要聞娛樂情報葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

10/02/2022

【FOCUS】港府抗疫兩頭不到岸　特首無特權請戴好口罩

#林鄭月娥 #強制檢測 #第五波疫情 #動態清零
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　不管特區政府是否承認，行政長官2020年施政報告煞有介事提出的「全力以赴，力爭『清零』」，在Omicron變種肆虐之下已徹底失敗。隨著更具傳染力的Omicron次變異株BA.2病例在全球範圍迅速崛起，過去數日確診幾何式飆升的香港，月底突破專家推算的單日萬宗恐非天方夜譚。

 

　　抗疫兩年仍處處被動、後知後覺的特區政府，實需制定清晰策略及路線，令日日水深火熱的市民和搖搖欲墜的經濟看到抗疫曙光。

 

病毒與社區「共存」恐將成de facto

 

　　年初四(4日)開年至今，香港新冠單日新增確診一路由131宗、351宗、342宗、614宗、625宗，去到周三(9日)突破千宗大關到1161宗，周四(10日)據報再新增986宗。這邊廂，市民在寒風中排隊數小時輪候強制檢測；另邊廂，接獲陽性結果者卻在急診室投醫無門，甚至有確診人士在家呆等7天仍未能入院。

 

 

　　儘管林鄭月娥周二(8日)堅稱，防疫策略會堅持「動態清零」，但眼見政府已啟動密切接觸者居家檢疫，而隨著7100張隔離病床不敷應用，無病徵或輕症的病人啟動居家隔離恐已近在眼前，加上當局追蹤傳播鏈愈見吃力－－換言之，密切接觸者、輕症者、隱形傳播鏈等未來與社區「共存」，恐將成de facto。

 

Omicron BA.2室內攻擊力高30%

 

　　第五波疫情仍未見頂，按城大生物醫學系專家以數學模型推算，此波疫情可能導致約25萬人感染；更值憂慮的是，較現時Omicron BA.1變異株傳播力更強的次變異株BA.2，正在至少60國蔓延。病毒學家指，其在室內的攻擊性較原始Omicron高30%，並可能令曾經感染Omicron BA.1的人重複中招。

 

 

　　鑒於此，儘管「動態清零」戰略上現階段符合香港公眾最大利益，尤其是脆弱的老年人口，但面對市民排隊檢測怨聲載道，餐飲、文娛等多個行業生意凋零，惠譽下調本港今年經濟增長預測至1.5%……「動態清零」以何種代價推行，需要艱難的決定、前瞻的領導、有效的執行，而港府上下對此確切路徑顯然無符。

 

　　倘若不能讓辛苦合作抗疫的市民、做出巨大犧牲的行業看到曙光，官員「講過當做過，凡事慢三拍」，一邊高舉清零政策大旗，一邊又實質共存煎熬民生，兩頭不到岸，只能令香港僅存的家底坐吃山空。

 

　　最後高喊一句：特首，請戴好你的口罩，抗疫當前，沒有特權！

 

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#林鄭月娥 #強制檢測 #第五波疫情 #動態清零

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk