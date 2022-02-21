  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
FOCUS
時事要聞娛樂情報葉劉的地球儀政是有心立會透視鏡飛常談暢所欲妍雷鳴天下政策．正察論盡中港台台灣熱話小事大意義政•漫時空筆記跳躍中國全城聚焦點歷史看真點威少看世界容我世說政經范局
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

21/02/2022

【FOCUS】中房美股　霧裏看花

#美股 #LPR #索羅斯 #木頭姐 #樓市 #正榮地產 #首付兩成
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　中房美股－－傳說中全球資產最危險的兩大泡沫，走勢正愈來愈令人摸不著頭腦。關於前者，1月一二線城市新樓價格止跌轉升，2月LPR貸款市場報價利率（LPR）按兵觀望；但另邊廂，正榮地產最新改口指，或無法解決下月到期的債務。

 

　　關於後者，面對40年未見的高通脹，聯儲資產負債表上周繼續擴張330億美元；但另邊廂，「大鱷」索羅斯及「女股神」木頭姐卻雙雙抄底抄到山腰上。

 

刺激需求側似初顯效，惟正榮突改口

 

　　在多個地方政府爭相出招呵護樓市的春風中，A股地產指數自去年8月的低點反彈累計已逾三成；除了調整公積金政策、發放購房補貼、降低房貸利率，2014/15年為去庫存建下奇功的「首付兩成」更重出江湖。刺激需求側似初顯效，國家統計局周一(21日)公布的70城樓價數據顯示，一二線城市新建商品住宅雙雙止跌轉升，按月分別漲0.6%、0.1%。

 

 

　　「買漲不買跌」能否刺激居民的入市興趣，扭轉地產商雪崩般的銷售額，3月數據勢是關鍵；央媽同日公布2月LPR按兵不動，意味政策進入觀察期。

 

　　不過，正榮地產(06158)流動性狀況的急劇逆轉，從7周前宣布擬贖回2億美元永續債，並獲國有銀行91.4億人幣信貸額度。到最新公告改口指，預計現有內部資源可能不足以解決3月即將到期的債務，觸發周一再上演股債雙殺，恐顯示內房債務危機遠未拆彈。換言之，創紀錄信貸擴張加持的市場信心高漲，或隨時反轉。

 

索羅斯、木頭姊雙雙抄底抄到山腰上

 

　　再看美國，CPI刷新7.5%的逾40年新高之際，機構甚至喊出連續加息9次，但聯儲的資產負債表上周繼續擴張330億美元，至8.911萬億歷史新高；據Refinitiv數據，截至16日的一周，在美股票基金錄48億美元資金淨流入，是貨幣基金、債券基金外唯一獲淨流入的宏觀類別。

 

　　不過，即便有源源不斷的泵水，索羅斯旗下Soros Fund Management上季增持電動車公司Rivian近2000萬股，卻抄底抄到山腰上，年初至今，其股價累計下跌36%。而木頭姊上周三(16日)趁「元宇宙第一股」Roblox暴挫27%抄底逾45萬股，但該股到周五收市再跌近8%。她的另一隻愛股Zoom，儘管收入較2020年3月增長逾6倍，但相比標普500指數較當時的小股災低點反彈逾倍，Zoom的股價卻蒸發了17%。

 

　　見微知著，當現時中美貨幣政策的「發力寬鬆 VS 造勢緊縮」，進入未來的「加碼寬鬆 VS 真正緊縮」，衝突日增，中房美股乃至全球市場，最後誰能平安著陸？

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多FOCUS文章

你可能感興趣

#美股 #LPR #索羅斯 #木頭姐 #樓市 #正榮地產 #首付兩成

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk