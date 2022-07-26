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26/07/2022

【FOCUS】弱經濟體違約進逼　地產危機亟需拆彈

#恒大重組 #政治局會議 #債務危機
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　　世界銀行關於「債務危機潮（spate of debt crises）」的黑色預言，隨著聯儲公開市場委員會本周四（28日）大概率再加息至少75基點，繼續發酵；繼斯里蘭卡之後，阿根廷、巴基斯坦、突尼斯、埃及同在違約懸崖如履薄冰。而在中國，眼見逾七成地產商的高收益債券債價下跌近三分二，斷供項目企上300個，扭盡六壬防止地產商流動性危機演變為銀行系統危機，愈加迫在眉睫。

 

下一個阿根廷or巴基斯坦？

 

　　強美元「催命符」之下，繼身負逾5百億美元外債的斯里蘭卡宣布賴帳、總統走佬後，Who's the next？套用斯里蘭卡的通脹高企、匯率崩盤、貿易赤字、資本外逃等特徵，下一個或輪到阿根廷及巴基斯坦。

 

　　先看通脹較斯里蘭卡更高的阿根廷（64% VS 55%），儘管當地央行今年已加息6次至52%，但仍無法阻止本幣比索貶值；僅在上周，美元兌阿根廷比索的黑市兌換價就飆升了15%，直逼350關口，是官方匯率的逾兩倍。

 

　　至於巴基斯坦，6月通脹錄21.3%，本幣盧比兌美元年初至今貶值約28%，看起來情況好過阿根廷；但其人均GDP從1990年相當於斯里蘭卡的四分三，到最新僅得三分一，折射其根深柢固的經濟政策失敗，倘若沒有依靠外部借款，其甚至難以負擔佔比逾四分一的能源進口費用（去年達194億美元）。

 

關注恒大重組及政治局會議

 

　　按世銀3月底的評估，低收入國家今年需支付近530億美元還款；未來12個月或有多達十幾個發展中經濟體無力償債。無獨有偶，斯里蘭卡、巴基斯坦的大債權國之一正正是中國。

 

 

　　外圍中低收入經濟體債務危機潮山雨欲來，中國急需築牢內部確保不發生系統性金融風險的底線，外媒報道國務院批准設立規模達3000億人幣的房地產基金的計劃，似非空穴來風，帶動多隻在港上市的內房股連續第二日狂歡，其中碧桂園（02007）最多飆逾8%，但硬幣另一面是，其年初至今股價近腰斬。

 

　　時逢各地斷供樓盤續增至近320個項目，而內地消費者信心指數再刷新紀錄新低，高盛就估計，有多達2.4萬億元人幣的按揭貸款或面臨違約風險。隨著最大的「吞金獸」恒大集團預期本周將揭盅一拖再拖的債務重組方案，以及中央政治局本周料開會確定下半年經濟政策基調，政府在今次房地產危機中會否扮演力挽狂瀾角色，很快揭盅。

 

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