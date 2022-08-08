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08/08/2022

【FOCUS】7月出口再超預期 惟經濟難言脫困境

#內需 #出口
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　　官方製造業PMI「新出口訂單」分項指數連續收縮15個月，無礙中國7月出口數據再次意外放閃，按年增速加快至今年最高，顯示產業競爭力和外需韌性。但另一邊廂，史上首次突破千億美元的貿易順差，又折射內需乏力，經濟難言走出困境。

 

地區此消彼長，價格主導金額

 

　　海關總署周日(7日)公布，7月出口以美元計按年增18%(預期:15%)；先行指標紅燈頻閃，但出口表現卻一而再再而三大勝預期，何解？

 

　　拋開沃爾瑪、好士多等大型零售商庫存積壓，拖累中國7月對美國出口增速從6月的19%大幅放緩至11%，惟當月對歐盟、東盟、俄羅斯出口增速分別加速至23%（6月為17%）、33%（6月為29%）、28%（6月為16%）。此消彼長或體現歐盟面對能源危機，對中國部分新能源產品的需求上升；東盟逐漸開放後，對中國原材料和中間品的需求上升；俄羅斯面臨西方制裁，對中國商品的需求上升。

 

 

　　出口數據靚麗的另一因素則是價格拉動，最明顯的例子是稀土，7月出口數量按月跌近15%，但金額卻反增近21%。此外，鞋靴、鋼材、汽車的出口額增速亦齊高於出口量增速。

 

紀錄順差似未能通過工資反饋

 

　　跟出口表現看起來仍氣勢如虹相比，進口持續疲弱，7月按年增2.3%(預期:3.7%)，雖較6月的1%邊際改善，但仍錄2020年10月以來第三低。

 

　　內需不振加上大宗商品價格高企，大豆、原油、天然氣、鐵礦砂、鋼材、集成電路的進口量全數按年下跌；但煤炭進口量就按月激增24%，或是為了應對夏季用電高峰需求。Refinitiv追踪數據顯示，當月從俄羅斯進口的海運煤炭達738萬噸紀錄新高。

 

　　值得留意的是，中國2021年全年以及今年6月、7月接連錄得創紀錄的貿易順差，卻似乎未能通過工資循環反饋到國內消費以及進口數據上。另據商務部研究院國際市場研究所指，出口加速的功臣，實際包括政府對中小企的特別救助和減稅、人民幣貶值、航運成本大降等。

 

　　供給側的刺激效應能維持多久，需求側又何時能復甦？觀察進出口數據變動，無疑是最好的晴雨表。

 

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