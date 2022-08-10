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10/08/2022

【FOCUS】豬肉漲勢恐未到頭 內地「低通脹」臨切換

#CPI #豬周期
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　　美國CPI是否於6月的9.1%見頂即將揭盅，中國CPI自3月起的這波快速爬升，就幾可肯定未到高點。「低通脹」宏觀背景面臨驟然切換，罪魁禍首當推每三四年一輪迴的「豬周期」。豬肉供應瓶頸短期難解，疊加財政政策醞釀發力，CPI料最快8月突破3%的年初設定目標，恐增加「保增長」同時「遏通脹」的政策兩難。

 

產量大幅低過上一輪豬周期

 

　　在全球高通脹水深火熱中風景獨好的中國，正面臨消費品價格持續且快速抬升的可能。國統局周三(10日)公布，7月CPI按年漲2.7%(預期:2.9%)，錄兩年最高水平。

 

　　分項看，最令人咋舌的是按年漲20.2%(按月更飆25.6%)的「二師兄」。農業農村部數據顯示，全國豬肉均價7月底直逼每公斤34元人幣。相比上一輪2019年底至2020年初的「豬周期」，現時的生豬出欄量、豬肉產量均大幅低過彼時，而當時的全國均價在2020年2月高達近每公斤60元，換言之，這一輪由供應缺口推動的豬肉漲勢恐未到高峰。

 

 

　　除了豬肉，鮮果、鮮菜價格也不遑多讓，按年分別漲16.9%、12.9%，從西瓜到西蘭花，內地網民紛紛抱怨「吃不起」。

 

或允通脹適度伴隨增長上行

 

　　值得留意的是，盡管國際油價在7月底跌穿100美元，但國內汽油(92號)均價仍穩坐「8元時代」，而以便宜出行著稱的共享單車亦紛紛提價。美團單車上周五(5日)就宣布今日稍後上調三檔騎行卡的無折扣價格。

 

　　國統局還公布，7月PPI按年漲4.2%(預期:4.8%)，連續9個月回落，且按月錄6個月來首次負增長；不過，農副食品加工業出廠價格按月漲1.1%，或加添食品價格通脹壓力。

 

　　中國「低通脹」宏觀背景面臨驟然切換，下半年「財政貨幣政策要有效彌補社會需求不足」的政策基調下，會否放大消費品通脹效應？按赤字率跟總體通脹率的正相關效應看，答案是「會」，預計CPI將進入補漲通道，並最快8月突破3%的年初設定目標。倘若真的如此，勢加大政策的兩難境地。有分析師就指，屆時宏觀經濟政策或出現兩種偏好，「低通脹+低增長」，或提高對通脹的容忍度，允許「通脹伴隨增長上行」。

 

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