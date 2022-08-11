【FOCUS】CPI引驢象口水仗　9月放緩加息難定論

半杯水，是看空還是看滿？在拜登眼中，「7月通脹為零(July's 0% inflation)」；在共和黨眼中，「物價續以創紀錄速度上衝(Prices keep skyrocketing upward at historic rates)」。單看標題數字，美國7月CPI按年升8.5%(預期:8.7%)，雖低過6月的9.1%及5月的8.6%，但實際仍是1981年12月以來第三高水平，且食品價格繼續上行。

汽油價格急跌，或因釋放戰略儲備

美聯儲9月加息75點還是50點？線索在7月CPI數據公布後愈顯撲朔迷離；但跟3月CPI加速至8.5%後，美股拾級而下相比，隔夜市場面對同樣的8.5%卻集體狂歡，納指更正式回歸技術性牛市。

40年一遇高通脹是否已見頂？不計四捨五入，CPI按月轉向跌0.02%，赫然閃爍通縮信號；核心CPI按月僅升0.3%，為2021年9月以來最低水平。難怪數據甫一公布，貨幣市場對9月加息75點的押注，從前一日的近七成(68%)驟降至只略超四成(43%)，美元指數急挫逾1%。

令7月CPI標題數字超預期降溫的最大功臣，當屬汽油(按月跌7.7%)，全美均價最新觸及4.01美元，較6月的5美元以上回落20%。不過，共和黨就質疑此是拜登每日釋放近90萬桶戰略石油儲備(SPR)壓價的把戲，參議員Ted Cruz更指摘其令SPR降至1985年以來最低水平(4.64億桶)。

食品租金服務續漲，通脹韌性未減

同樣被共和黨緊咬不放的，是1979年以來最嚴重的食品通脹，7月CPI數據顯示，食品價格按年漲10.9%，其中雞蛋、黃油、麵粉、餐肉、麥片分別升38%、26%、23%、18%、16%。按月計，食品價格升1.1%，為連續第7個月達0.9%或以上。

此外，跟二手車、機票、酒店等「行」的價格按月走跌相反，「住」的成本仍居高不下，佔CPI三分一權重的租金，7月按月漲0.7%，按年漲5.8%為1986年以來最快，但相比全美實際平均租金按年升逾12%，仍顯低估。而鑒於約34%的美國家庭為租房者，換言之，其感受的通脹壓力恐有增無減。加上各項醫療、娛樂等服務價格亦繼續走升，即使CPI真的於6月9.1%見頂，核心CPI卻恐仍未到達峰值。

回想聯儲主席鮑威爾6月誓言，「強烈專注於(acutely focused)讓通脹回到我們2%的目標水平」，而明年將擁有投票權的明尼阿波利斯聯儲行長Neel Kashkari周三稱，「明年初降息不切實際」，股市是否高興得太早？