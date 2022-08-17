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17/08/2022

【FOCUS】熱浪、乾旱、限電　催生下一個賽道？

#限電 #水危機 #海水淡化 #水利投資 #旱情
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　　熱浪、乾旱、限電，下一步會否是飲用水危機？高溫炙烤全球，從中國水電第一大省四川工業限電，到美國最大人造水庫米德湖（Lake Mead）水位新低，再到英國部分超市限購樽裝水--看似唾手可得的水，未來恐隨時在脆弱地區觸發經濟和社會災難。

 

　　為應對潛在的水危機，內地首7月水利建設投資井噴至5675億元人民幣；此外，智能水錶、納米膜海水淡化科技等勢成下一個投資熱點。

 

第一水電大省被逼全面工業限電

 

　　川者，河也。但面對60年一遇極端高溫，中國第一水電大省——四川，本周卻被逼啟動大面積工業限電以「讓電於民」，在當地設廠的豐田汽車、寧德時代、富士康、京東方、通威股份等紛進入停產或減產狀態。

 

　　以GDP總值計位列內地第六大經濟重鎮，四川工業產值佔比接近三成。有行業分析師預計，限電措施料拖累氫氧化鋰、磷酸鐵鋰（二者皆為電動車電池的重要材料）各減產1690噸、5200噸，佔行業比重分別為8%、5%；此外亦衝擊矽、硅、電解鋁、尿素等產量。

 

　　不過，鑑於工業限電預計將於周六（20日）24時結束，多家龍頭企業都表示影響可控。而國家電網就要求最大限度支援四川重慶電力供應，水利部周二（16日）則調度三峽水庫向長江中下游補水。

 

美科羅拉多河瀕涸，英國同缺水

 

　　高溫致使水電站蓄水嚴重不足的，遠不止四川。在美國西南部，綿延逾2300公里的科羅拉多河預計將於明年1月進入二級短缺狀態，意味沿河的亞利桑那、內華達、墨西哥三個州，明年必須減少59.2萬、2.5萬、10.4萬英畝英尺（1英畝英尺約等於1233立方米）用水量，以確保米德湖、鮑威爾湖的最低水位以及胡佛水壩發電。

 

美國最大人造水庫米德湖（Lake Mead）水位錄新低。

 

　　截至周二，米德湖的水位已錄自1936年胡佛水壩建成以來的最低；為此，聯邦政府不得不出手協調科羅拉多河沿河7個州的削減用水措施。受旱情首當其衝的是科羅拉多河的最大用水客戶--加州帝國灌溉區，其預計今年將休耕約69萬英畝土地，恐減少番茄、甜瓜等產量。

 

　　面對高溫乾旱，處境更逼切的是英格蘭，倫敦部分超市一度限制顧客每人只能購買最多5瓶樽裝水；英國紅十字會呼籲，縮短淋浴時間並減少次數、待洗衣機/洗碗機裝滿時才使用。

 

水利建設、智能水表、海水淡化

 

　　面對潛在水危機威脅日增，中國就快馬加鞭推進水利建設，首7月完成投資5675億元，按年增71%，包括開工南水北調中線引江補漢工程、淮河入海水道二期工程等。

 

沙特4月啟用全球最大的逆滲透海水淡化廠。

 

　　此外，水危機並催生可持續用水需求，機構預計，今年至2028年，全球智能水錶市場將以　7.65%的複合年增長率增長。

 

　　人類能否一勞永逸告別水短缺？全球最大的海水淡化生產國沙特的經驗勢是未來方向，就在4月，其剛啟用全球最大的逆滲透海水淡化廠。鑑於市場巨大需求，新的、更便宜的海水淡化技術將是下一個顛覆科技，波蘭初創公司Nanoseen及日本東京大學研究團隊，近日分別宣布開發出納米膜裝置，前者聲稱可令海水淡化裝置成本低至每立方米0.1美元，後者聲稱淡化速度可達現有水平的數千倍。

 

　　下一個賽道？

 

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