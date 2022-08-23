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23/08/2022

【FOCUS】普京再舞能源大棒　歐洲同盟凜冬破裂？

#俄烏戰爭 #衰退 #天然氣 #歐盟
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　　烏克蘭戰火周三（24日）將迎來「半年紀」，莫斯科和基輔皆有動機，開啟下一幕以打破僵局。對普京而言，冀望歐洲的同仇敵愾在凜冬破裂，似乎是策略之一。隨著俄氣（Gazprom）宣布北溪1號管道月底將「斷氣」3天，歐洲基準天然氣、德法電價同飆升至歷史新高，歐元兌美元跌穿平價。

 

俄烏戰事滿半年，或入轉折點

 

　　愈來愈多跡象顯示俄烏戰事或踏入轉折點－－剛剛喪女的俄羅斯極端民族主義者杜金聲稱「渴望復仇，更需要勝利」；澤連斯基警告，俄羅斯或借烏克蘭周三獨立日發動「特別殘忍」的襲擊；五角大樓向基輔提供更多適合近距離作戰的武器；莫斯科重金招募新兵……

 

　　俄烏誰能取得主宰大局的突破？冬天顯然是普京心目中的關鍵時點；要令歐洲同盟走向分崩離析，揮舞能源大棒再成不二之選。

 

 

　　7月剛完成北溪1號天然氣管道年度例行維護的俄氣，因渦輪機爭議一直將對歐洲供氣維持於20%的低水平，最新再宣布將於8月31日至9月2日對管道進行計劃外維護，期間將停止對歐洲輸氣。緊接其後，由俄羅斯公司Transneft擔任最大股東的石油管道運營商CPC再稱，因管道系統損壞，暫停黑海碼頭兩個停泊點，意味由哈薩克斯坦經俄羅斯向歐洲的輸送石油將大減。

 

陷深度衰退，歐元跌勢未到頭

 

　　潛在的斷氣斷油，令扭盡六壬填充儲氣庫的歐洲（現時約達76%水平），再面臨冬季能源危機升溫威脅，基準天然氣期貨價格周一（22日）一度飆升逾兩成至295歐元歷史新高，相當於歷史正常價格的約15倍，德法基準電力期貨價格分別突破700歐元、800歐元。

 

　　能源價格飆升，已令歐元區連續8個月錄貨物貿易逆差，首6月能源貿易逆差高達2908億歐元，加上火車頭德國的經濟前瞻指標（訂單減庫存）跌至2008年時最差水平，放大深度衰退預期，拖累歐元兌美元再跌破平價，低見0.9928。但華爾街大行仍認為跌勢未到頭，其中大摩預測三季度將續跌至0.97，野村則看9月底見0.975，之後或進一步下探0.95。

 

　　眼見德國人在谷歌搜索「木柴」次數激增，瑞士警察局長警告電力短缺或致罪案上升，焦頭爛額的歐洲還能否是烏克蘭的靠山？

 

歐洲對烏援助趨降，民調續撐

 

　　位於德國的Kiel Institute追蹤數據就顯示，歐洲對烏軍事、財政和人道援助承諾自4月以來一路呈下降趨勢，而整個7月期間，英國、德國、法國等歐洲6個國家沒有向烏克蘭提供任何新的軍事承諾援助。

 

 

　　值得留意的是，盡管能源價格高企，但德國最新民調顯示，仍有71%的受訪者希望繼續支持烏克蘭，僅20%的人讚成不再支持烏克蘭以降低能源價格；此外，36%的人呼籲加強對烏克蘭的軍事支持，35%的人支持保持現有軍事援助不變，僅22%的人希望減少軍事援助。

 

　　誰會贏？

 

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